’Zvanì’ attira sempre Duemila alla sua cena

Duemila persone hanno affollato il centro storico di San Mauro Pascoli con tavolate nelle piazze Mazzini e Battaglini per la 12ª edizione della cena popolare in piazza dedicata a Giovanni Pascoli ’A cena con Zvanì’, realizzata dall’associazione ’Made in San Mauro Pascoli’ che conta 50 commercianti ed esercenti del centro storico. Sono stati preparati dalla trattoria Pizoun strozzapreti di grani antichi bio tipo 1 fatti a mano, al ragù tradizionale di Sandro, panone con cotoletta di pollo al forno, polpette in umido col pane, patate arrosto. ’La bottega delle carni’ invece ha presentato grigliata mista romagnola, asado con chorizo con salsa chimichuri, trippa, erbette saltate al guanciale e piada. Pro loco Aisem: paella dello chef Carlo Carlini e ciambella, porchetta nostrana di mastro Giovanni con piadina e ciambella, patate romagnole fritte di Daniele; Rainbow Sushi e Gelateria Dolcemente: Poke e gelato, Uramaki mix 12 + gelato, Uramaki mix 24 + 4 gamberi + gelato. Dalia’s Staff Street Food: arrosticini 8 pezzi, patatine fritte e fritto all’italiana.

L’organizzazione si aspettava una affluenza molto alta, ma i tavoli non sono stati sufficienti e molti hanno dovuto aspettare che qualcuno si alzasse per avere un posto a sedere. Ha commentato la sindaca Luciana Garbuglia: "Una cena sotto le stelle all’insegna della riscoperta dei sapori della terra del poeta gustando le eccellenze culinarie degli operatori economici del centro storico. La tipicità è stata rappresentata dalla proposta a Km 0 dei ristoratori sammauresi, che hanno fatto della qualità delle materie prime un percorso territoriale molto apprezzato". Contenta Stefania Presti assessora alle attività economiche: "La soddisfazione più grande è che il 90% dei presenti era sammaurese a dimostrazione di quanto siano legati al nostro poeta Giovanni Pascoli".

Ermanno Pasolini