Serena da Cesena ad Affari tuoi: partita al cardiopalma con beffa sul finale

Cesena, 4 dicembre 2024 – Per ben due volte la fortuna ha bussato alla sua porta, per due volte lei non l’ha lasciata entrare ed è stata ripagata con una beffa sul finale. Si può riassumere così la puntata di ‘Affari tuoi’ – seguitissimo show pre-serale di Rai uno, condotto da Stefano De Martino – che ha avuto come protagonista, martedì 3 dicembre, la concorrente cesenate Serena. Mamma a tempo pieno di una bambina di un anno e mezzo, Ginevra, avuta dal compagno Alessandro, che l’ha supportata nell’arcinota ‘pesca’ dei pacchi, Serena da Cesena ha giocato una partita al cardiopalma. Due errori, però, le sono costati davvero cari.

L’inizio sulle note di ‘Romagna mia’

La puntata sembra iniziare sotto i migliori auspici, con il conduttore intento a improvvisare qualche passo di liscio assieme alla concorrente, sulle note della celebre canzone di Secondo Casadei, inno romagnolo per eccellenza. Serena, che è approdata alla gara finale dopo circa un mese e mezzo da ‘pacchista’, presenta poi il compagno Alessandro, conosciuto in spiaggia a Pinarella: un vero colpo di fulmine, racconta lei, scoccato mentre lui giocava a beach volley e lei mangiava una macedonia sotto l’ombrellone. Comincia, dunque, il gioco: con i primi sei tiri Serena elimina i 5mila, 10mila, 15mila e 20mila euro, ma i pacchi più ‘pesanti’ restano intatti. La prima offerta del Dottore è di 42mila euro: una cifra interessante per essere solo all’inizio, ma Serena è ‘carica’ e preferisce andare avanti.

Il cambio ‘fatale’

Dopo altri tre tiri assai fortunati (tutti pacchi ‘blu’), arriva la nuova chiamata del Dottore, che stavolta offre il cambio. "Prima di venire qui, mia suocera (la madre di Serena, ndr) ci ha consigliato di portare fino alla fine il pacco scelto. Noi numeri particolari non ne abbiamo…", esordisce Alessandro. Ma Serena non lo lascia neppure terminare e, senza consultarlo, accetta il cambio e va dritta a prendere il pacco numero 10 della Lombardia. Arriva così la prima beffa della serata: la concorrente apre subito il pacco precedente (quello ceduto col cambio) e scopre che dentro c’erano ben 300mila euro. Il premio più alto messo in palio dal programma. Cosa avrà, a questo punto, nel pacco preso dopo il cambio?

Il finale amaro

Il gioco prosegue e alla fine restano sul tabellone 100 euro, da una parte, e i pacchi ‘rossi’ da 75mila e 200mila euro, dall’altra. Il Dottore chiama per offrire 60mila euro (una cifra assai più alta delle offerte precedenti, che oscillavano tra i 35mila e i 42mila euro) e, contro tutti i pronostici, la concorrente cesenate accetta l’offerta. Di solito – chi segue il programma assiduamente lo sa – il Dottore non offre importi così elevati se il pacco finale nasconde un importo basso. Quindi, sebbene Serena avesse scelto il pacco numero 10 perché il numero era legato a ricordi familiari, la decisione è di non rischiare e ‘accontentarsi’ dell’offerta del Dottore. Una scelta pagata molto cara: nel pacco numero 10 c’erano, infatti, 200mila euro. Nonostante il premio ‘di consolazione’ da 60mila euro, il finale ha lasciato anche gli spettatori con l’amaro in bocca: sulle pagine social – dal gruppo Facebook “Sei di Cesena se…” al thread su X, nel quale i fedelissimi del programma commentano tutte le puntate – la concorrente è stata investita dalle critiche per aver ‘condotto male’ la partita. Su un dato di fatto, però, gli utenti dimostrano di essere d’accordo: la fortuna sfacciata della giovane, che è riuscita a pescare in una sola puntata i pacchi più ‘ricchi’ (300mila e 200mila euro). Peccato non averci creduto fino in fondo.