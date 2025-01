“Porto in Australia le eccellenze italiane”

Cesena, 10 gennaio 2025 – Approda a quasi un terzo del suo mandato la presenza in Australia della professoressa Valentina Biguzzi, dirigente in distacco del Liceo Linguistico Alpi, oggi direttrice dell’ufficio di Scuola e Cultura dell’ambasciata italiana a Camberra, centro amministrativo e politico dello stato australiano. Se continuerà nel suo incarico fino alla fine (è un’opzione volontaria), l’esperienza si concluderà fra quattro anni. In questi giorni Valentina Biguzzi non ha davanti le acque del lago Burley Griffin su cui si riflette lo sky line di Canberra ma la tranquilla quotidianità di San Vittore dove abita con il marito Paolo Zanfini, direttore della Malatestiana. Lui a Cesena, lei nell’immenso paese dei canguri. Insieme hanno fatto una scelta che è esperienza di vita e sfida professionale.

Professoressa Biguzzi resisterà altri quattro anni?

“Vedremo strada facendo, al momento metto a frutto le conoscenze maturate in questi mesi. Del resto l’aspetto della promozione culturale delle eccellenze italiane per me è un’esperienza inedita”.

Quali sono le ultime iniziative che ha organizzato?

“Abbiamo celebrato il centenario della morte di Puccini con un concerto no profit nella residenza dell’ambasciatore con una compagnia di charity che si prefigge di sostenere i giovani cantanti lirici australiani. A questa attività cerchiamo di affiancare l’insegnamento della lingua italiana all’interno di un corso universitario di musica. Con la musica lavoriamo molto, ricevo ogni giorno almeno venti mail di musicisti italiani che vorrebbero venire ad esibirsi in Australia, dove trovano grande apprezzamento. Del resto a Canberra ci sono quattro mila italiani iscritti all’anagrafe degli italiani all’estero”.

Che altro?

“Ci siamo anche occupati del design italiano. Cito una mostra su Vico Magistretti corredata anche da tanti esempi del design italiano nelle suppellettili e nei mobili. Per i giovani architetti uno stimolo a venire in Italia”.

La docente cesenate durante alcune attività di promozione della cultura italiana

E per l’insegnamento dell’italiano?

“Non abbiamo scuole italiane in Australia, bensì scuole straniere con una sezione di italiano. E non ci sono neppure docenti italiani se non una che prenderà servizio a marzo a Sidney. Ci sono però cinque lettori italiani nella università, una dozzina, che hanno italiano tra gli insegnamenti”.

Come si vive a Canberra?

“Molto bene, è una città tranquilla, pulita, verde e molto efficiente. Il problema è raggiungere le altre città australiane, sia per le enormi distanze che per la rete ferroviaria assolutamente insufficiente. Gli australiani stanno molto al volante, oppure viaggiano in aereo. Ci sono anche servizi di autobus che collegano la città a Sidney, ma ci vogliono tre ore e mezzo. Per Melbourne invece di ore ce ne vogliono otto, mentre in aereo la distanza si copre in un’ora e un quarto. Sono queste le mete verso cui mi muovo più spesso. Non dimentichiamo che l’Australia è un continente”.

Valentina Biguzzi (a destra), ex dirigente del Liceo linguistico ‘Alpi’, lavora all’ambasciata italiana di Canberra in Australia

Cosa l’ha spinta ad affrontare questa esperienza?

“Un sogno nel cassetto, un desiderio di mettersi in discussione nonostante fossi al vertice di una struttura scolastica. Non per nulla sono laureata in lingue. In famiglia mi hanno sostenuto, tanto più che è un’esperienza limitata nel tempo”.

Come si vede San Vittore dall’Australia?

“Sempre molto bene e con grande affetto. Amo la mia città e non ho mai pensato di trasferirmi definitivamente all’estero. Qualche volta ho sofferto la nostalgia di casa. Il problema è conciliare il fuso orario con il desiderio di comunicare con i miei cari. Fortunatamente sono molto impegnata e se non lavoro faccio attività sportiva, come mi hanno insegnato gli australiani”.