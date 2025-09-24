Cesenatico sullo schermo, un’altra fiction in riviera

Cesenatico, 24 settembre 2025 – La spiaggia di Cesenatico e i luoghi più caratteristici del borgo di pescatori, sono stati scelti ancora una volta come parte delle location per una nuova serie televisiva che andrà in onda su Rai 1. Il titolo è “La Ricetta della Felicità” ed il primo dei quattro episodi registrati andrà in onda domani in prima serata. Ambientata nel borgo immaginario di Marina di Romagna, nelle intenzioni degli autori la serie raccoglie l’anima più autentica della riviera, tra mare, borghi, piadinerie e balere. Nello specifico Cesenatico ha dato il suo tocco autentico con le vele al terzo colorate sul porto canale Leonardesco, di una storia che al centro ha la rinascita e l’amicizia.

Le protagoniste sono due donne straordinarie, Marta e Susanna, interpretate rispettivamente dalle attrici Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, per un racconto intenso, fatto di verità difficili, coraggio e nuove possibilità. Nel cast ci sono anche altri volti noti della tv e del cinema, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne, con la partecipazione straordinaria della cantante Orietta Berti. La produzione è di Rai Fiction e Stand By Me - Produzioni TV, per la regia di Giacomo Campiotti, con il contributo del Mic e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Emilia-Romagna Film Commission. A questo punto, domani sera alle 21.30 non rimane che sintonizzarsi su Rai 1 per vedere quale immagi ne esce di Cesenatico e della riviera, in questa nuova serie televisiva.

Questi sono anni particolarmente felici per la nostra riviera, sempre più gettonata dalle produzioni televisive. In precedenza uno degli eventi più seguiti è stata la serie “Summmertime”, iniziata a girare nel 2019 e divulgata per tre stagioni sulla piattaforma Netflix per la produzione di Cattleya e disponibile anche in streaming, con gli suoi scorci più belli e suggestivi di Cesenatico e dintorni, il porto canale, il lungomare, uno dei caratteristici capanni sul porto, il Bagno Paradiso di Ponente e altri panorami che hanno visto sotto i riflettori Coco Rebecca Edogamhe nei panni di Summer, Ludovico Tersigni, Giuseppe Giacobazzi e altri interpreti.

Un altro successo è stata la serie “The Bad Guy” su Amazon Prime, seguita da milioni di spettatori, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, le cui immagini sono state girate nel 2022 e nel 2023 sulle spiagge, al parco di Atlantica ed al Cesenatico Camping Village. Prima ancora Cesenatico era stata scelta per un episodio della serie “L’Ispettore Coliandro”, il fortunato format poliziesco ideato dallo scrittore Carlo Lucarelli e interpretato dall’attore napoletano Giampaolo Morelli, con la special guest Iva Zanicchi nei panni di una “cattiva”.