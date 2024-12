Elfi e hobbit ai piedi di Frodo: tutti in fila per foto e autografi

Cesena, 1 dicembre 2024 – Cosplayer di Goku, Batman, One Piece, Pokemon e Signore degli Anelli tutti in fila pronti a divertirsi. Dalla mattina di ieri a Cesena fiera tanti giovani – e meno giovani – hanno assalito la fiera del mondo nerd di Gamics, con qualcuno che per l’occasione ha appunto indossato i panni del suo eroe preferito. Un solo obiettivo: mettersi in coda e guadagnare posizioni per accedere il prima possibile alla sessione di autografi e foto con l’attore americano Elijah Wood, grande protagonista dell’evento.

Passato alla storia per il ruolo di Frodo nella trilogia del Signore degli Anelli, Wood è apparso in scena sulle 14, acclamato da applausi scroscianti e urla di felicità. L’attore ha ringraziato il pubblico in maniera commossa, sorpreso dall’affetto dei fan italiani. Chilometrica la calca per incontrare l’attore, tanto che la fila per il Meet and greet a un certo punto si disperdeva per quasi tutta la lunghezza del padiglione. Wood si è mostrato ai fan in maniera genuina e interattiva, scherzando con loro e addirittura replicando alcune scene iconiche dei film con qualcuno di loro. Tra i vari ammiratori dell’artista, qualcuno ha addirittura mimato una sorta di proposta di matrimonio con una replica dell’iconico anello di Frodo.

Ma Elijah Wood non è stato l’unico grande ospite di questa prima giornata di fiera. Alle 16.30 il palco centrale della fiera è stato il luogo del ‘One man show’ dell’attore, doppiatore e noto youtuber Maurizio Merluzzo, amato dai giovanissimi e voce, tra gli altri, del perfido Zamasu di Dragon Ball. Verso le diciotto, invece, il pubblico ha tirato fuori dal cassetto i ricordi della propria infanzia attraverso le canzoni di Cristina D’Avena. L’artista ha riproposto tutte le sue sigle più iconiche, ripercorrendo la sua ormai quarantennale carriera. Questa seconda edizione di Gamics Cesena, però, ha anche molto altro da raccontare.

Oltre centrotrenta stand in cui gli avventori della fiera hanno potuto acquistare e visionare vestiti, costumi, action figure, lego, statuine, accessori e cimeli vari dei propri personaggi preferiti. Spazio anche per diversi artisti e fumettisti, come il cesenate Denis Medri, che hanno disegnato sketch per i fan. Presenti in fiera diversi pezzi di storia dei videogiochi vintage con cui poter giocare, come il cabinato arcade di Pac-man e quello di Donkey Kong, in cui fa il suo esordio un simpatico idraulico italiano, oggi noto con il nome di Super Mario. Non sono mancati, ovviamente, gli stand dei fumetti, con il negozio cesenate Kazuma che per l’occasione ha venduto in esclusiva una versione variant del manga ‘Made in abyss’, prodotta appositamente per la fiera. Singolare l’arena Wrestling, in cui alcuni professionisti hanno gareggiato facendo esaltare il pubblico.

La fiera proseguirà nella giornata di oggi, ospitando un talk con protagonista lo stesso Elijah Wood, il concerto di Giorgio Vanni e il dialogo tra Claudio Moneta e Gianluca Iacono, voci di Goku e Vegeta di Dragon Ball.