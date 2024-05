Ecco il contadino cesenate che cerca moglie in televisione

Cesena, 13 maggio 2024 – “Abemus papa", si avventura in maniera improvvida ad annunziare in questo modo, urbi et orbi di Facebook, la sua partecipazione alla prima puntata del programma "Il contadino cerca moglie". Vabbè, quando uno è in preda a gaudio massimo, sul latino può anche inciampare. Lui è Loris Babbini, 49 anni, single, agricoltore nell’azienda di famiglia Le Bagnare, a Carpineta, che ha preso parte alla trasmissione "Il contadino cerca moglie", condotta da Gabriele Corsi, la cui prima puntata andrà in onda su La 9, mercoledì alle 21.25.

Il programma prevede che i contadini scelgano, da una rosa di cinque corteggiatrici, le tre da ospitare contemporaneamente "in prova" nella propria fattoria, giudicando di ognuna, la capacità di adattamento alle sveglie al canto del gallo, al lavoro dei campi, nella raccolta di frutta, insomma alle specifiche attività che un’azienda agricola richiede. Contemporaneamente però, dovrebbe scattare anche la scintilla amorosa che può portare il contadino a prediligere chi, tra le tre candidate, corrisponda alla caratteristiche di futura moglie, adatta a condividere per la vita, l’impegno che la terra richiede, e che ha sperimentato per alcuni giorni.

Dal canto loro, le tre "conviventi", nel gioco ad eliminazione, andranno di strategia, tra impegno duro e fascinazione, tra inevitabili gelosie e scontri. Il nostro Loris, alto e snello, dalla vistosa barba scura, non può rilasciare dichiarazioni, pena la squalifica dal programma, ma chi lo conosce bene, sa che ha un asso nella manica che non mancherà di giocare: la poesia, che Babbini ama comporre in dialetto romagnolo, ma anche in italiano, cavandosela piuttosto bene con recite in pubblico e partecipazione a concorsi. Sarà con un fiore di campo e una zirudèla che Loris porterà a vivere a Carpineta la bella contadinella?