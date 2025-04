David di Donatello 2025: Anita Rivaroli in cerca di ‘Gloria!’

Cesena, 14 aprile 2025 – C’è anche un pezzo di Cesena tra i protagonisti dei prossimi David di Donatello. ‘Gloria!’, il film opera prima di Margherita Vicario, è candidato a nove premi, tra cui miglior sceneggiatura originale, firmata dalla regista romana insieme alla cesenate Anita Rivaroli.

Un riconoscimento importante per la sceneggiatrice e regista romagnola, originaria di Taibo di Mercato Saraceno e oggi residente a Cesena, sotto i riflettori del grande cinema italiano con un progetto che ha già conquistato pubblico e critica. E che rappresenta un unicum: ben nove candidature al David di Donatello, infatti, sono un riconoscimento raro per un’opera prima. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 7 maggio e sarà trasmessa in prima serata su Rai1: a presentare la serata in diretta dallo Studio 5 di Cinecittà sarà la coppia inedita Elena Sofia Ricci e Mika. Presentato in anteprima al Festival del Cinema di Berlino a febbraio 2024, ‘Gloria!’ è stato definito un “feel good movie” dalla stampa internazionale: un film positivo, vivace, che parla di musica, libertà ed emancipazione femminile.

Ambientato nella Venezia di fine ’700, racconta la storia di Teresa, giovane dal talento visionario che cresce in un istituto femminile a metà tra orfanotrofio, convento e conservatorio. Insieme a un gruppo di straordinarie musiciste, compone brani ribelli e moderni, sfidando le convenzioni dell’epoca. Una storia potente e attuale, che rende omaggio a quelle compositrici dimenticate dalla storia e mai raccontate davvero. E proprio nella scrittura sta una delle chiavi del successo del film: la sceneggiatura, originale e brillante, ha convinto la giuria dei David di Donatello a inserirla nella sestina delle migliori dell’anno.

Anita Rivaroli, classe 1985, ha già firmato in passato progetti di respiro nazionale: tra le sue collaborazioni ci sono le serie Netflix ‘Summertime’ e ‘Skam Italia’, ma anche il docufilm ‘We Are the Thousand’, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2020, in cui ha raccontato l’avventura musicale di Rockin’1000.

Dopo anni vissuti tra Roma e Milano, oggi è tornata a vivere stabilmente in Romagna, a Cesena, dove continua a lavorare come sceneggiatrice e regista. In attesa di sapere se e quanti premi si aggiudicherà ‘Gloria’, la produzione ha diffuso una clip dei backstage, e presto sarà disponibile su YouTube tutto il dietro le quinte del film. Una curiosità sulla pellicola? In una delle scene, le protagoniste devono preparare un concerto per papa Pio VII, pontefice cesenate: un dettaglio che, con discrezione, fa capolino nella trama e porta sullo schermo un riferimento alla storia della città della sceneggiatrice.