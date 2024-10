Dedicato al fratello che non c’è più: la voce di Filippo incanta in tivù

Cesena, 14 ottobre 2024 – Una dedica al fratello Cristiano morto a soli 17 anni in un tragico incidente in moto e a tutta la sua famiglia. Inizia così, accompagnata da un grande applauso del pubblico, l’esibizione di Filippo Rigoni, 15enne cesenate ospite mercoledì scorso alla prima puntata di ‘Io Canto Generation’ su Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Un talento, quello del canto, che Filippo coltiva sin da quando era bambino. E’ un’emozione sentirlo cantare ‘Luna Piena’ di Irama sul palco di canale 5 dove si esibisce con molta naturalezza. “Questi cantanti ci faranno vedere le stelle” dice al termine dell’esibizione Gerry Scotti. Nella giuria Michelle Hunziker ha annotato tutte le emozioni che i cantanti le trasmettono: “Sembra che Filippo – dice la giurata - abbia cantato già nella sua vita, è super bravo e sicurissimo”.

“Fatichiamo a credere che ci sia capitata questa cosa fantastica – dicono papà Flaviano e mamma Fabiola – Filippo ha iniziato a Cesena a dieci anni i corsi di canto all’Accademia 49 e lì ha cominciato con i primi saggi”. “Se la cavava bene – dice il papà – sul palco era spigliato fin da piccolo e il suo sogno era fare il cantante”.

A un certo punto, crescendo, cominciano a cambiare le dinamiche e la scuola di musica inizia ad essere un po’ stretta a Filippo che ha bisogno di nuovi stimoli. A 12 anni si iscrive al concorso canoro di Bertinoro Collincanto. Quando sale sul palco tutti rimangono stupiti e Filippo vince il concorso canoro. Come premio si aggiudica una registrazione presso la casa discografica Pms studio di Ravenna. “Quando siamo andati in sala registrazione – spiega il padre – ci hanno detto che il ragazzino poteva fare altri concorsi perché era bravo. Ha partecipato così alla 41esima edizione del concorso di Gatteo e ha vinto, siamo andati a un concorso a Porretta Terme e l’ha vinto. Mesi fa, Raffaele Montanari della Pms Studio ha iscritto a nostra insaputa Filippo alle selezioni per la trasmissione su Canale 5”. Si parla di 20mila ragazzi selezionati, fino ad arrivare a 24 ragazzi scelti per partecipare alla trasmissione. Filippo è uno di loro.

“Sono molto contento – dice Filippo – è una bellissima esperienza e un arricchimento personale”. Mercoledì la seconda puntata.