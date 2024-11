Il duo ‘Synergy’ debutta in diretta tv a Sanremo Giovani

Cesena, 12 novembre 2024 – Il destino è quello che bussa alla porta quando meno te lo aspetti. Ti sorprende proprio quando hai deciso di mettere da parte i tuoi sogni, “perché una vita con i piedi ben saldi a terra, in quel momento, sembrava la scelta più giusta”, raccontano. Così capita che una sera, mentre lavorano insieme in un bar, grazie a un pezzo che passa in radio capiscono che dovevano incontrarsi, era scritto nelle stelle. Nascono così le Synergy, nuovo duo cesenate composto dalle 24enni Aurora Mina Cortes e Lucia Battistini che questa sera si esibirà davanti alle telecamere di Rai 2 per la prima diretta di Sanremo Giovani, il talent del festival che a febbraio porterà quattro nuove proposte all’Ariston. Le Synergy gareggiano con gli altri 23 semifinalisti portando in tv il brano ‘Fiamma’, un pezzo r’n’b che esplora le radici della musica black con un sound contemporaneo, creando un’atmosfera calda e avvolgente.

Come vi siete incontrate?

Lucia: “Tutto nasce al Bodeguita, un locale di Gambettola dove entrambe abbiamo lavorato per un certo periodo. La prima sera che eravamo in turno assieme sulla radio è passata una canzone r’n’b e Aurora ha intonato qualche nota. È scattata subito la scintilla artistica: la musica black è una passione che accomuna entrambe, cantiamo e suoniamo fin da piccole, ma fino a quel momento non avevamo ancora trovato la nostra strada”.

Vi siete chiuse subito in studio?

Aurora: “No, è passato un anno prima che ci incontrassimo di nuovo, entrambe nel frattempo avevamo lasciato il lavoro da bariste. Io canto da quando ho 8 anni, alle medie ho studiato lirica, al liceo mi sono avvicinata al soul. Poi ho iniziato a scrivere dei brani miei, che ho registrato con un dj: ma la direzione che aveva preso il mio progetto non mi convinceva più. È stato grazie a Lucia che ho riscoperto l’r’n’b e capito come sviluppare questo genere facendolo mio”.

Lucia, lei aveva già un progetto musicale?

Lucia: “No. Ho iniziato a studiare canto da bambina e ho continuato fino alle superiori: ho partecipato a vari concorsi e manifestazioni in zona, ma poi a 17 anni ho deciso di mollare tutto. Solo sette anni dopo, grazie all’incontro con Aurora, ho capito che la musica sarebbe stata sempre parte di me e che dovevo riprendere in mano il mio sogno. Abbiamo iniziato a lavorare insieme facendo dei mash-up e pubblicandoli sui social, finché l’estate scorsa, oltre ad avere fatto qualche concerto nei locali in riviera, abbiamo vinto un premio al festival Musica Bella”.

Questo vi ha convinto a partecipare alle selezioni per Sanremo Giovani?

Aurora: “Lo abbiamo fatto con una certa dose di incoscienza, senza avere le spalle coperte da una casa discografica, come la maggior parte degli altri concorrenti. Pare incredibile che ci abbiano scelto fra oltre 500 partecipanti. Ora che siamo in semifinale abbiamo firmato un contratto con l’etichetta Yourvoice Records, che ha pubblicato il nostro primo singolo, ‘Fiamma’, prodotto da Max Giorgetti, negli store digitali e in radio da venerdì scorso”.

Come è nato questo pezzo e di cosa parla?

Lucia: “È nato di getto, in sole due sessioni in studio. È un pezzo che parla dell’importanza di raggiungere il benessere emotivo in qualsiasi relazione, dal lavoro agli affetti personali. Riferito all’universo femminile, è un messaggio che si declina in tante sfaccettature”.

Quali sono i vostri riferimenti musicali?

“Lauryn Hill è per noi la regina dell’r’n’b. Amiamo molto anche il soul, il blues, il gospel, siamo cresciute ascoltando Stevie Wonder, Ray Charles, ma anche Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Giorgia, Elisa. Una giovane artista che ultimamente apprezziamo molto è Jorja Smith”.

Siete emozionate per il debutto in tv? Come vi siete preparate?

Lucia: “Abbiamo studiato e provato tanto. Cercheremo di vivere il momento portando sul palco tutte noi stesse, con sincerità e umiltà”.