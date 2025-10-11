Cinema formato esportazione: ‘Tornando a Est’ debutta in Bulgaria davanti al ministro della Cultura

Cesena, 11 ottobre 2025 – “Tornando ad Est”, il film prodotto dai cesenati Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi (Stradellest Production) continua il suo viaggio di successo tra le sue due patrie: l’Italia e l’Europa dell’Est. L’una l’ha prodotto, l’altra è stata d’ispirazione e ha fatto da teatro alla storia dei tre giovani cesenati (Pago, Rice e Bibi) alle prese con un viaggio dove l’amore è la molla per altre avventure tra il giallo e la commedia. Il film peraltro è una sorta di sequel del primo, “Dittatura last minute”.

Il cartellone del film in Bulgaria con il titolo localizzato ’Bulgaria amore mio’

Le avventure dei tre amici cesenati nella Romania di Ceausescu prima e in Bulgaria poi hanno mietuto premi e riconoscimenti ma anche l’apprezzamento delle città dove sono state girate le scene più incisive. Ha destato interesse e sorpresa soprattutto lo sguardo “straniero” su un’epoca della storia nazionale di quell’Est Europa quasi sconosciuta dietro alla cortina di ferra crollata col muro di Berlino. S’immagina dunque l’accoglienza che verrà riservata al film, che nella versione bulgara sarà intitolato “Bulgaria amore mio”, programmato nelle sale cinematografiche bulgare dal prossimo 17 ottobre.

Si annuncia un altro successo anche per la presenza nella pellicola di due star bulgare, Zachary Baharov che nel film interpreta il Boss della criminalità balcanica ed ha recitato in Mission Impossible con Tom Cruise e nella famosa serie tv “Il trono di Spade“, e Alexandra Vale che interpreta Yulia, la ragazza di Bibi, oggi molto apprezzata in patria come presentatrice televisiva. L’uscita nazionale del film in Bulgaria sarà anticipata da una importantissima premiere con tanto di red carpet, mercoledì prossimo 15 ottobre alle ore 19, presso il Kino Center Mall di Sofia alla presenza oltre che dei produttori cesenati, del Ministro della Cultura bulgaro, del Sindaco di Sofia, dell’Ambasciatore italiano di Sofia e del Console di San Marino a Sofia.

Un altro bel momento di apprezzamento per i produttori cesenati che si sono molto divertiti a mettere prima per iscritto e poi a trasportare in pellicola (con la regia di Antonio Pisu) una loro storia giovanile condita di avventure spiazzanti e divertenti - soprattutto per chi guarda - frutto della fantasia degli sceneggiatori. Un mondo ammaliante per chi per il cinema, oggi Maurizio Paganelli gestisce la sala cinematografica Aladdin, ha coltivato una passione nata da ragazzo. E poi gli aneddoti che non mancano mai quando s’incontra la storia di un altro Paese e la si guarda con il disincanto del narratore empatico, dalla cittadinanza onoraria da parte di un comune della Transilvania grata per aver raccontato, con l’occhio dello straniero, la dittatura di Ceausescu, all’arresto a Mosca, durato fortunatamente solo qualche ora, per una foto scattata davanti al Cremlino e il conseguente sospetto che “Tornando ad Est” avesse nel mirino la “dittatura” di Putin.