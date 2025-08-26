Franz Ferdinand in concerto a Villa Torlonia: “Siamo al massimo splendore”

Cesena, 26 agosto 2025 – “Nonostante gli oltre vent’anni sulle spalle, siamo più carichi che mai". Venerdì sera a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli il festival di Acieloaperto ospita i Franz Ferdinand. La formazione scozzese, icona dell’indie rock contemporaneo, presenta dal vivo il nuovo disco The human fear, una summa del loro stile, impreziosita da testi intimi e personali. Gli ultimissimi biglietti disponibili per il concerto sono acquistabili sul sito di Ticketone. Ad aprire lo show ‘Molotovs’ e Davide Amati.

Bob Hardy, bassista e fondatore della band, siete pronti per il vostro tour in Italia?

"Siamo carichissimi per questo ritorno nel vostro Paese, il pubblico italiano è uno dei nostri preferiti nel mondo, pieno di passione. Quando possiamo, ci piace organizzare un tour ad agosto in Italia, ormai è una tradizione".

Come descriverebbe il vostro ultimo disco, ‘The human fear’?

"È un album in pieno stile Franz Ferdinand: riff potenti, tutti da ballare, con testi che veicolano messaggi importanti, ma con uno stile chiaro e diretto. Cerchiamo di produrre musica immediata, ma che ripaga gli ascolti ripetuti con particolari che emergono con il tempo".

Che influenze avete avuto in fase di scrittura?

"Diciamo che il disco è una summa di tutto ciò che amiamo: si passa dall’elettronica dance al rock britannico, fino ad elementi della musica folkloristica greca, legati alle origini del nostro Alex Kapranos (voce e chitarrista del gruppo, ndr.)".

Qual è il pezzo che vi esalta di più durante un concerto?

"Direi Audacious, il nostro primo singolo estratto dal disco. Al momento è il pezzo che mi ha sorpreso maggiormente. Oltre alla nostra solita energia, contiene quell’aspetto drammatico che avrei da sempre voluto inserire in ciascuno dei nostri brani".

Dopo oltre vent’anni insieme, come si è evoluta la vostra musica?

"Nel tempo siamo diventati dei musicisti migliori, perciò siamo in grado di regalare al nostro pubblico degli show migliori rispetto ai nostri esordi. In più, da musicista ho imparato che più si progredisce con le proprie abilità, più ci si diverte. Penso che la band sia nel suo momento di massimo splendore".

In passato vi siete schierati contro l’utilizzo eccessivo della tecnologia in ambito musicale. Cosa pensate della crescente popolarità dell’AI?

"Per noi fare musica con l’intelligenza artificiale è una cavolata immensa. Non ha proprio nessun senso. Le compagnie di AI utilizzano la musica esistente per allenare i propri modelli, e questo per noi è un furto. Queste macchine, comunque, non avranno mai la capacità di replicare l’esperienza e il sentire di noi umani".

Dunque, continuerete a fare del rock in giro per il mondo ‘alla vecchia’?

"Esattamente, andiamo avanti grazie all’energia dei nostri fan in tutto il mondo. Ogni concerto ci dà la carica per andare avanti e non mollare".