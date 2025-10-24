Guerra, la lezione di Barbero: “Allarmismo e corsa agli armamenti precipitarono l’Europa nella catastrofe”

Cesena, 25 ottobre 2025 – Ci è mancato solo che si lanciasse sui fans come a un concerto rock. Entusiasmo alle stelle al teatro Bonci gremito per Alessandro Barbero con la lectio di apertura del festival Agorà. Lo storico superstar di youtube e dei podcast ha riscosso applausi a scena aperta dai suoi ’vassalli’ con una conferenza dal titolo “1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale”. Un tema con forti rimandi alla situazione internazionale attuale, ma che Barbero ha lasciato intraveder solo in controluce, attenendosi a uno scrupoloso racconto degli eventi, ma soprattutto degli stati d’animo, che precedettero la Prima Guerra Mondiale. Con una chiave di lettura originalissima. Non solo i documenti d’archivio, i diari e le corrispondenze dei potenti dell’epoca, ma soprattutto le trame e i sottotesti di un genere letterario molto in voga nel primo Novecento e oggi quasi del tutto dimenticato. Si tratta della cosiddetta “letteratura dell’invasione”, racconti di fantapolitica diremmo oggi. Quasi tutti scritti da bellicosi generali o politici conservatori ossessionati dallo straniero e dalla sovversione socialista.

Barbero accolto con calore all’ingresso in sala del teatro Bonci (Ravaglia)

“Avevano molti elementi in comune questi romanzi, al di là della nazionalità dell’autore – ha detto Barbero – La paura di un nemico straniero più armato e determinato, l’impreparazione della nazione e l’invocazione di un governo autoritario”. Gli inglesi scrivevano di invasioni tedesche, i tedeschi di attacchi francesi e russi, i francesi – forse più creativi – anche di aggressioni da parte di cinesi, giapponesi e islamici. Una messe di citazioni per disegnare uno scenario psicologico comune a tutte le nazioni europee: la prossima guerra si avvicina, occorre armarsi per difendersi da un nemico minaccioso. Così scatta la corsa agli armamenti, le spese militari crescono al 30, 40% del bilancio statale. Le crisi internazionali si susseguono, lasciandosi dietro una scia di recriminazioni e odii. E dietro a tutto la cinica analisi dei militari. “Il comandante dell’esercito tedesco von Moltke – ha raccontato Barbero – lo disse apertamente: armarsi non è un deterrente contro la guerra, noi la guerra ci prepariamo a farla”. E tra tutti gli stati maggiori, già nel 1912, si diffonde la convinzione che è meglio attaccare prima degli altri, tanto la guerra è scontata. Il kaiser Guglielmo frena, ma solo perché pensa che prima di marciare su Parigi occorre decapitare i socialisti e trascinare l’opinione pubblica a favore della guerra. In queste condizioni, con le flotte che crescono a dismisura e le mobilitazioni dei riservisti che si susseguono, l’assassinio di Franz Ferdinand a Sarajevo è solo il cerino che incendia il falò già preparato da tempo. Alessandro Barbero ha detto più volte che non crede che la storia sia maestra di vita per gli uomini, ma certo a volerla studiare qualche lezione se ne può trarre.