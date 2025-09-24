La stagione 2025/26 di Teatro Bonci e Ert guarda lontano: cartellone e programma

Cesena, 24 settembre 2025 – La stagione 2025-’26 del Teatro Bonci, sotto la direzione di Ert-Teatro nazionale, si apre sabato 4 ottobre, alle 20.30, con la tradizionale produzione del Conservatorio Maderna-Lettimi, che a ingresso gratuito accoglie la città con “La cambiale di matrimonio”, una delle opere più vivaci e meno convenzionali di un giovane Gioacchino Rossini.

La nuova stagione teatrale, a guida della direttrice artistica Elena Di Gioia e della direttrice generale Natalia di Iorio, entrambe di recente insediamento, ha come filo conduttore “Del guardar lontano”, nuova linea di progettualità Ert, ma anche dedica al drammaturgo, scrittore, poeta e narratore Giuliano Scabia, “e l’impegno verso il futuro, con artiste, artisti e il pubblico a osservare insieme nuovi orizzonti del teatro con uno sguardo che sa spingersi lontano”. I tempi tecnici dell’assegnazione dell’incarico alle nuove direttrici (dopo i 4 anni precedenti ricoperti da Valter Malosti), hanno fatto slittare a ieri la presentazione ufficiale del cartellone e costretto gli spettatori a rinnovare l’abbonamento “al buio”, eppure “il Bonci conta ad oggi duemila abbonati – sottolinea il presidente di Ert Giuliano Barbolini – con un incremento del 30 per cento rispetto allo scorso anno e riferito prevalentemente a nuovi spettatori. Un segno di fiducia da parte del pubblico, segno di radicamento sul territorio, e del credito costruito in quasi 50 anni di attività”.

Cartellone e programma

Il cartellone, ampio e che guarda ad un pubblico dai 5 anni in su, comprende 32 spettacoli, di cui 6 tra produzioni e coproduzioni (2 in prima nazionale) e 26 ospitalità, in scena da ottobre a maggio. Apre la prosa “Bestemmia” del Teatro Valdoca, opera site-specific in prima assoluta dal 17 al 19 ottobre. Dal 6 al 9 novembre il ritorno di Alessandro Bergonzoni, con “Arrivano i Dunque” (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca). Di stretta attualità “A place of safety” - Viaggio nel Mediterraneo centrale, l’ultimo spettacolo di Kepler-452 realizzato in collaborazione con Sea-Watch e Emergency, dal 27 al 30 novembre. Tra le ospitalità Arturo Brachetti con l’ottavo tour di Solo - The Legend of quick-change; Stefano Massini con Donald; Peppino Mazzotta con Radio Argo Suite, riscrittura originale in forma di radiodramma dell’Orestea di Eschilo del poeta Igor Esposito.

A gennaio 2026, dal 15 al 18, il 91enne grande attore Umberto Orsini e Franco Branciaroli, diretti da Massimo Popolizio, sono protagonisti de I ragazzi irresistibili di Neil Simon. Dal 26 febbraio al 1° marzo Claudio Bisio, diretto da Giorgio Gallione, interpreta La mia vita raccontata male. Passando a qualche citazione dal cartellone musicale, il 15 novembre con Arbeit Macht Frei, il primo album degli Area, storica formazione simbolo della sperimentazione italiana: Patrizio Fariselli guida l’ensemble Area Open Project. Il 21 dicembre si rinnova l’appuntamento del Concerto di Natale a cura del Conservatorio; il 27 dicembre Nada presenta il nuovo album Nitrito.

La danza si apre il 5 dicembre (nell’ambito del focus Carne a cura di Michela Lucenti) con Spellbound Contemporary Ballet, due coreografie, firmate da Jacopo Godani (Forma mentis) e Mauro Astolfi (Daughters and angels). Arriva per la prima volta a Cesena, il 28 e il 29 marzo, una delle formazioni di teatrodanza più visionarie del panorama europeo, Peeping Tom, con Chroniques.