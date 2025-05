Plautus Festival, in scena attori non vedenti

Cesena, 22 maggio 2025 – Presentazione in pompa magna, ieri, nella sala stampa della Camera dei Deputati a Roma per la 65ª edizione del Plautus Festival che si svolgerà a Sarsina dal 6 luglio al 7 agosto.

A fare gli onori di casa è stata Alice Buonguerrieri, parlamentare romagnola di Fratelli d’Italia e sostenitrice del festival plautino anche per le sue origini nell’alta Valle del Savio. Gli spettacoli si svolgeranno dal 6 luglio al 7 agosto e si arricchiranno di quattro appuntamenti con Fabulinus, festival di teatro ragazzi.

L’apertura della rassegna, nell’ambito della Festa romana, sarà in piazza San Francesco con ‘Casinaria’, liberamente tratta da ‘Casina’, ‘Pseudolo’ e ‘Asinaria’ di Plauto.

La presentazione del Plautus Festival con l’on.Buonguerrieri e il sindaco Cangini

A seguire, il 12 luglio in piazzetta Lucio Pisone, ‘andrà in scena Non fui gentile, fui Gentileschi’, monologo di Debora Caprioglio che impersonerà Artemisia Gentileschi, una pittrice che lottò contro un sistema che la voleva a casa ai fornelli.

Di particolare impatto sarà lo spettacolo ‘Edipo tragedia cieca’ di Giampiero Pizzol per il Centro Diego Fabbri di Forlì; a metterlo in scena il 20 luglio saranno persone non vedenti che in passato avevano usufruito dell’audiodescrizione degli spettacoli grazie al progetto ‘Teatro No Limits’ che sarà attiva anche il 29 luglio per ‘La bisbetica domata’, il 9 agosto per ‘Volpone’ e il 12 agosto per ‘Oreste’.

Martedì 22 luglio, in piazzetta Lucio Pisone, in prima nazionale andrà in scena ‘Amleto - Un granello nell’occhio della mente’. Mercoledì 23 luglio la scena si sposterà all’Arena Plautina di Calbano con ‘Anfitrione’ di Plauto.

Due giorni dopo, venerdì 25 luglio, si torna in città, in Piazzetta Lucio Pisone, per la prima assoluta dí ‘Biglietto da visita (Carte de visite)’, un insieme di racconti visuali e sonori messi in scena dagli allievi dell’ultimo ciclo della Scuola internazionale di mimo corporale drammatico di Parigi.

Martedì 29 luglio, di nuovo nell’arena plautina, ‘La bisbetica domata’, un classico di William Shakespeare, con Amanda Sandrelli.

Molto interesse sta suscitando la prima nazionale del lavoro che ha vinto il Premio Plauto, un testo tutto romagnolo: ‘Trapulòn’ di Aldo Spallicci, dallo Pseudolo di Plauto, con traduzione in dialetto romagnolo e musiche di Francesco Balilla Pratella eseguite dal vivo dagli allievi del Conservatorio Maderna-Lettimi.

Lo spettacolo, prodotto dal Plautus Festival, è stato proposto e realizzato dalla Bottega del Teatro di Franco Mescolini.

Il cartellone di agosto si apre domenica 3 all’arena Plautina come tutti gli spettacoli che seguono, con ‘Commedia incompiuta’ scritto e diretto da Luca Cairati, prodotto dal Centro Teatro dei Navigli.

Mercoledì 6 agosto, in prima nazionale, ‘L’Odissea delle donne’ di Marilù Oliva. Martedì 12 agosto è la volta di ‘Oreste’ di Euripide, e sabato 16 agosto ‘Arlecchino muto per spavento’, soggetto originale e regia di Marco Zoppello.

I biglietti costeranno da 10 a 22 euro e gli spettacolisi svolgeranno in piazzetta Lucio Pisone 5 euro).

Gli abbonamenti (da 140 a 170 euro) saranno in vendita dal 7 giugno all’Ufficio Teatro (via IV Novembre, 13 Sarsina) e online.

pa.mo.