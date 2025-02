Ai piedi delle dive i brand sammauresi brillano a Sanremo

San Mauro Pascoli (Forlì Cesena), 18 febbraio 2025 – Cesena Tra frizzi e lazzi, tormentoni social e (immancabili) polemiche, anche la 75esima edizione del festival della canzone italiana sta per andare in archivio.

Al pari delle precedenti, la ricorderemo non solo per le canzoni, ma per il suo essere un grande fenomeno di costume, un laboratorio di stile in cui prendono forma le mode che vedremo nei prossimi mesi. Mai come in questa edizione, le calzature del distretto di San Mauro Pascoli hanno brillato sul palco, sfoggiate dalle tante dive che, in veste di cantanti o co-conduttrici, hanno affrontato la suggestiva quanto ‘pericolosa’ scalinata dell’Ariston.

A fare la parte del leone, tra i ‘big’ di San Mauro, è stato senza dubbio Casadei: varie versioni del suo modello di punta, l’ardito tacco ‘Blade’ firmato da Cesare Casadei, sono comparse ai piedi delle co-conduttrici della terza serata della kermesse, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, e di due delle ospiti della serata cover, Alessandra Amoroso (che ha duettato con Serena Brancale) e Arisa (esibitasi in coppia con Irama).

Hanno scelto la griffe fondata da Quinto e Flora Casadei, infine, l’opinionista e giornalista Selvaggia Lucarelli (nel cast del Dopofestival), e la cantante Elodie, non durante il festival, ma nel videoclip del brano che ha portato a Sanremo, ‘Dimenticarsi alle 7’.

A proposito di Elodie, alla vigilia del suo debutto sanremese la cantante ha sfoggiato, in uno shooting fotografico da quella che sembra la sua camera d’albergo, le décolleté ‘Clara’ di Gianvito Rossi. Lo stilista prediletto da Kate Middleton è stato scelto anche dalla conduttrice Ema Stokholma, che ha seguito il festival per Rai Radio2.

L’altro ‘big’ sammaurese Sergio Rossi ha messo a segno, invece, uno shooting sanremese di Rose Villain, altra cantante che, con i suoi look, ha mandato in visibilio la platea dell’Ariston. Infine, Giuseppe Zanotti: ‘reduce’ dai ben più blasonati Golden Globes, poco più di un mese fa - dove ha vestito, fra l’altro, Demi Moore - lo stilista ha vestito, nel preserale del festival, la supermodella Bianca Balti.