Scarpe made in San Mauro, le nostre griffe a Venezia: da Monica Bellucci a Lady Gaga

San Mauro Pascoli (Cesena), 7 settembre 2024 – Trasparenze, scollature, spacchi vertiginosi, tacchi a prova di equilibrista. Va di moda la seduzione - purtroppo, non sempre al passo con l’eleganza – sul red carpet del Lido di Venezia, dove la kermesse più attesa dell’anno, l’81esima edizione del Festival del Cinema, è ormai alle battute finali. Dopo un’estate decisamente sottotono per il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli – complici i rapporti deludenti sull’export e, più in generale, sullo stato di salute dei brand del lusso - è giunto il momento di godersi un po’ di quella bellezza che gli artigiani sammauresi riescono sempre a riversare nelle loro creazioni. Com’è ormai piacevole consuetudine per il Carlino, vi proponiamo gli scatti più interessanti, nella convinzione che le aziende che hanno costruito, negli anni, l’eccellenza di questo territorio, riescano a trovare la strada per superare anche questa sfida così complessa.

Tornando al tappeto rosso veneziano, tra le dive che hanno scelto le creazioni ‘made in San Mauro’ c’è innanzitutto Monica Bellucci: la celebre attrice è stata tra le prime ad arrivare sul Lido per la première del film ‘Beeetlejuice Beetlejuice’, diretto dal compagno Tim Burton. L’attrice, tuttora uno dei volti italiani più riconosciuti all’estero, ha accostato, a un abito di Dolce&Gabbana, un paio di platform ‘Flora’ firmate Casadei. La calzatura celebra, appunto, Flora Casadei, che nel 1958 fondò il marchio assieme al marito Quinto. Ha optato per Gianvito Rossi, invece, un’altra fra le celebrities più applaudite a Venezia: parliamo di Lady Gaga, protagonista, insieme a Joaquin Phoenix, di ‘Joker: Folie à Deux’, sequel del film vincitore del Leone d’oro 2019. La cantante si è presentata a Venezia assieme al fidanzato Michael Polansky, sfoggiando un abito nero a pois bianchi, collant neri coprenti (alla faccia del cambiamento climatico) e le arcinote pump scamosciate ‘Gianvito 85’. Anche l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto ha incantato il pubblico in laguna abbinando, a un elegante abito nero asimmetrico (decisamente più in linea con le temperature dei giorni scorsi), un paio di sandali firmati Gianvito Rossi.

Ha preferito, invece, ‘l’altro’ Rossi del distretto – la maison Sergio Rossi, che porta il nome del fondatore e padre di Gianvito – l’attrice italiana Laura Chiatti. Al prestigioso gala benefico Amfar Venezia si è vista, fra gli altri, Rumer Willis (figlia di Bruce Willis e Demi Moore): ai suoi piedi, un paio di calzature Alevì, il marchio sammaurese creato da Perla Alessandri e Valentina Micchetti.

La nostra carrellata si chiude lontano da Venezia, più precisamente negli Usa, a Kansas City, dove l’altro ieri si è aperto il campionato definito ‘più adrenalinico del mondo’: la National footbal league. Ad applaudire il fidanzato (stella dei Kansas city chiefs, campioni in carica) c’era la cantante Taylor Swift, arrivata in tribuna con un total look in jeans e cuissardes rossi sopra il ginocchio, firmati Giuseppe Zanotti.