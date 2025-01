Dai banchi a TikTok: “La mia filosofia in pillole. Ora ho 8mila followers”

Cesena, 23 gennaio 2025 – I social network ricoprono un ruolo ormai centrale e cruciale nelle vite delle persone, ma anche nella promozione pubblicitaria e nella divulgazione culturale. Quest’ultimo utilizzo potrebbe sembrare quasi estraneo alla funzione stessa di social come Instagram o TikTok, le cui caratteristiche principali sono la velocità di interazione e lo ’scrollare’, spesso senza troppa attenzione, tra i contenuti proposti da un sofisticato algoritmo. Ma anche uno strumento come TikTok, tra i social più in voga nella fascia dei giovani e dei giovanissimi, può trasformarsi in dispensatore di cultura e… filosofia.

Matteo Verrone, studente 18enne del liceo Fulcieri Paulucci di Forlì, ha pensato proprio a questo, quando lo scorso aprile ha aperto un account su TikTok chiamato ’Filosofia_under18’, in cui appunto realizza spiegazioni, analisi e approfondimenti sulla filosofia, in ’pillole’ da due o tre minuti a video. In pochi mesi ha raggiunto quasi 8mila followers e altrettanti migliaia di ’mi piace’ e commenti.

Matteo, cosa lo ha spinto a iniziare questa progetto e come ha iniziato?

“Non avendo molte persone con cui parlare della mia passione per la filosofia, che so essere anomala per la mia età, ho ritenuto TikTok la modalità più veloce per mettermi in contatto con quante più persone possibile da tutte le parti d’Italia, per un semplice fatto di condivisione”.

Qual è il rapporto con i suoi compagni di scuola, e con i professori?

“Inizialmente ho tenuto nascosto il mio canale TikTok, perché un po’ me ne vergognavo. Poi una volta un mio video è diventato ’virale’ e i miei compagni di classe hanno scoperto tutto. La prima reazione è stata di stupore, nel vedere che una persona timida e riservata come me si era messa in gioco sui social. Poi sono subentrate parole di supporto nei miei confronti e sono stati tutti molto gentili, hanno apprezzato quello che faccio e iniziato a seguirmi, a guardare i miei video. Anche i professori, tra cui la docente di filosofia, che si è detta entusiasta quando le ho raccontato dei miei contenuti”.

Qual è la chiave per trasmettere qualcosa di così complesso e profondo in un video di pochi minuti?

“In primo luogo la capacità di sintesi, il riuscire ad andare diretti al punto esprimendo i concetti in maniera chiara, talvolta anche ripetendoli più volte di modo che il concetto venga appreso meglio da chi guarda. I professori in classe possono risultare dispersivi, o divagare troppo in certi argomenti. La filosofia per me è approfondire in maniera concreta leggendo le opere e i pensieri di chi ha scritto e stimolando il dibattito”.

Perché, secondo lei, la filosofia e le materie umanistiche in generale attecchiscono poco tra i ragazzi?

“Oggi una passione che non mira a farti guadagnare quanto più possibile viene considerata tempo perso. La filosofia è una materia che non può offrire tanti sbocchi lavorativi e guadagni economici, per cui molte persone la mettono da parte a priori”.

Nei suoi contenuti non c’è solo filosofia ma anche tematiche legate al rapporto scuola-studenti. Perché?

“Il malessere degli studenti nei confronti della scuola è un tema che mi è caro perché ho visto che molti studenti hanno manifestato nei commenti dei miei video delle situazioni in cui dicono di soffrire di attacchi d’ansia, quindi cerco di pormi come figura di riferimento nei loro confronti, perché si rivedono nelle mie parole. Cerco di parlare in maniera consapevole, e, tramite riflessioni filosofiche, di trasmettere dei possibili significati delle parole che usiamo quotidianamente, come ’amore’, o ’felicità’”.