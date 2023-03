Cesena, la demolizione dell’ex area Sacim e degli edifici abbandonati: così cambierà volto

Cesena, 3 marzo 2023 – Dell’ex-Sacim, l’area abbandonata a due passi dal centro cittadino vicino all’Ippodromo, restano due muri, mentre ruspe e scavatori sono al lavoro. Due muri con vista sull’interno della stanza al primo piano, che è impolverata ma ancora intonsa. Ci sono un tavolo coperto da una tovaglia, bottiglie e un mobiletto (che forse un tempo era un frigorifero) parzialmente aperto. Sono le ultime tracce di quello che è stato fino al 2 marzo e che ora non è più: un luogo abbandonato, rifugio per persone senza fissa dimora, costrette a vivere di espedienti.

L’intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’ultima operazione di sgombero dell’area ex Sacim, sono iniziati i lavori di demolizione di una struttura che lascerà il posto a un comparto di pregio destinato a unire spazi residenziali ad altri a uso commerciale. È la ricetta migliore per riconsegnare alla città un luogo diventato un cono d’ombra frequentato da persone che preferiscono muoversi al riparo dagli sguardi della comunità. E della legge.

Infatti lo sgombero, organizzato dalla polizia di Stato col supporto della polizia locale, aveva portato all’individuazione di sette persone italiane e straniere che occupavano abusivamente la zona, nei grandi spazi che si affacciano sul tratto di via Emilia che la toponomastica abbina a viale Carlo Cattaneo.

Le reazioni dei residenti

E’ bastato pochissimo, il primo rumore di mezzi meccanici in zona, per far tirare tanti sospiri di sollievo a chi da quelle parti ci vive o ci lavora. Nelle palazzine dalla parte opposta della strada c’è chi parla espressamente di ‘liberazione’ da un quadro che fortunatamente non era mai degenerato, ma che tante volte, soprattutto dopo il tramonto, aveva fatto stare col fiato sospeso soprattutto donne e ragazze. C’è chi racconta di persone in fuga col volto macchiato di sangue, di strani pellegrinaggi oltre la cancellata a qualsiasi ora, animati – e questo è uno degli aspetti peggiori – anche dal flusso costante di giovani e giovanissimi, che oltre le porte rotte e le finestre forzate, andavano in cerca di qualcosa di proibito.

Il precedente virtuoso di via Russi

Ora le cose cambieranno? Ci sono tantissimi indizi che permettono di essere ottimisti, a partire per esempio dal più recente trascorso cesenate, il caso dell’area di via Russi, nel quartiere Vigne, che dopo anni di abbandono, degrado e frequentazioni molto simili a quelle ritrovate nel complesso ex Sacim, ora è tornata a nuova vita grazie all’intervento della Cesenate, nota azienda del territorio che in quegli spazio ha collocato un magazzino e un reparto di etichettatura, risolvendo in maniera definitiva i problemi legati alle introduzioni abusive, anche in quel caso tante volte denunciate dai residenti della zona (comprese le famiglie dei bimbi che frequentano l’attigua scuola elementare delle Vigne o i fedeli che si recano in chiesa o in parrocchia) che ora, a due passi dalla nuova area verde che dovrà fare da collegamento al futuro quartiere Novello, hanno ritrovato più serenità.