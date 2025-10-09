Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteBoati oggiMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusChef emiliano romagnoli
Acquista il giornale
EconomiaAcomo si mangia la frutta secca Manuzzi passa in mani olandesi
9 ott 2025
MADDALENA DE FRANCHIS
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Economia
  4. Acomo si mangia la frutta secca Manuzzi passa in mani olandesi

Acomo si mangia la frutta secca Manuzzi passa in mani olandesi

Accordo con Hyle Capital e altri azionisti per l’acquisizione della storica azienda cesenate che continuerà comunque a produrre col proprio marchio conservando autonomia operativa. Il Ceo olandese: “Aurelio Manuzzi e il suo team proseguiranno nel percorso di crescita già intrapreso”

Acomo, colosso olandese, ha acquisito il 100% delle quote della nota azienda cesenate Manuzzi. Nel riquadro, Aurelio Manuzzi, fondatore e ad di Manuzzi

Acomo, colosso olandese, ha acquisito il 100% delle quote della nota azienda cesenate Manuzzi. Nel riquadro, Aurelio Manuzzi, fondatore e ad di Manuzzi

Per approfondire:

Cesena, 10 ottobre 2025 – Acomo, colosso olandese attivo nel settore degli ingredienti alimentari a base vegetale, quotato alla borsa di Amsterdam, ha annunciato, nei giorni scorsi, di aver raggiunto un accordo con Hyle Capital partners e altri azionisti per l’acquisizione della nota azienda cesenate Manuzzi, specializzata nell’importazione, distribuzione e vendita di un’ampia gamma di frutta secca, semi, gherigli e legumi.

L’operazione consentirà al gruppo olandese di rafforzare il proprio segmento dedicato a spezie e frutta secca, che rappresenta uno dei suoi cinque core business (assieme a semi commestibili, prodotti biologici, thè e mix alimentari). L’altro obiettivo perseguito dal gruppo è consolidare, attraverso questa acquisizione, la propria presenza nei mercati dell’Europa meridionale. I dettagli finanziari dell’operazione – il cui completamento è previsto nel quarto trimestre del 2025 - non sono stati resi noti.

La storica azienda cesenate continuerà a operare con il proprio marchio, conserverà l’autonomia operativa e collaborerà con Delinuts Netherlands - società del gruppo Acomo - per esplorare nuove opportunità commerciali e di mercato.

Fondata da Aurelio Manuzzi e Fabio Barbieri nel 2005, Manuzzi Srl – che si è sostituita all’azienda di famiglia F.lli Manuzzi Snc, rilevandone l’attività - è un punto di riferimento per il mercato della frutta secca. Attiva nei canali di vendita all’ingrosso e al dettaglio, nonché nei comparti dell’industria alimentare e della ristorazione, l’azienda gestisce il marchio Manuzzi, produce referenze a marca del distributore per conto delle insegne della grande distribuzione e dispone di uno stabilimento con linee di confezionamento proprie (in via Vilfredo Pareto).

Già nel 2021, il fondo di investimento italiano Hyle Capital partners era entrato nel capitale della società cesenate, con l’obiettivo di affiancare i due fondatori nel progetto di crescita dell’azienda. Con l’operazione olandese, la piattaforma italiana cede totalmente le proprie quote.

“Il mercato italiano è considerato un trampolino di lancio strategico per l’ingresso in altri mercati dell’Europa meridionale – ha detto Allard Goldschmeding, Ceo di Acomo -. Forti di una storia imprenditoriale di successo, Aurelio Manuzzi e il suo team sapranno proseguire nel percorso di crescita e sviluppo già intrapreso, supportati da Acomo e dalla nostra competenza nel settore della frutta secca e essiccata”.

“Fin dall’inizio, abbiamo individuato sinergie significative sia nella visione di mercato che nella gestione dell’azienda – ha dichiarato Aurelio Manuzzi, fondatore e ad di Manuzzi -. Sono fiducioso che Acomo rappresenti il gruppo giusto per il nostro futuro e per tutti gli stakeholder coinvolti: dipendenti, fornitori e, soprattutto, i nostri clienti”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata