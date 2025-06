Affitti più cari del 26% in 5 anni

Cesena, 7 giugno 2025 – Brutte notizie per chi è alla ricerca di una casa in affitto. I prezzi delle locazioni in Romagna sono ai ‘massimi storici’. Secondo l’indagine di Sicet Cisl Romagna su base Immobiliare.it, gli affitti hanno una crescita inarrestabile e la casa è sempre più fuori portata per lavoratori, studenti e pensionati. I dati, aggiornati a maggio 2025, evidenziano un marcato incremento dei canoni di affitto al metro quadro a Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.

Nella provincia di Forlì-Cesena, gli affitti sono aumentati da 8 euro al metro a 10 euro al metro quadro, segnando un +26,4% in cinque anni e un +6,5% in soli cinque mesi, da gennaio a maggio 2025. A Cesena il canone medio è passato da 7,96 euro al metro quadro a 10,67 euro al metro quadro, con un incremento del 6,3% nel 2025 e un picco massimo di 11,06 euro al metro quadro nel luglio 2024.

Un grosso problema, secondo Sicet Cisl Romagna, per i lavoratori stagionali, gli studenti in affitto e i pensionati. “Registriamo sempre più giovani lavoratori – spiega Luca Giacobbe, segretario generale Sicet Cisl Romagna – che, pur avendo un contratto stagionale, non riescono a trovare un alloggio dove dormire. In molti casi sono costretti a soluzioni temporanee, a spostarsi ogni settimana, o addirittura a rifiutare l’impiego”. Non va meglio per chi vive con la pensione.

L’innalzamento dei canoni colpisce duramente anche molti anziani, che si trovano a dover sostenere affitti insostenibili, con redditi fissi e spesso modesti. Il sindacato Sicet Cisl Romagna lancia un appello alle istituzioni: “Bisogna intervenire ora, prima che il problema esploda. Servono politiche strutturali per contenere il ‘caro casa’ e garantire il diritto all’abitare”.