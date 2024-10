Anche l’agricoltura va sott’acqua: “Gravi danni alle colture orticole”

Cesena, 23 ottobre 2024 – Piogge intense e fenomeni atmosferici estremi hanno compromesso le colture nel cesenate e lungo la costa dove si registrano danni ingenti. Particolarmente colpite le aree di Cesenatico e Gatteo Mare dove la pioggia è scesa insistentemente nella giornata di sabato scorso. Nella zona costiera un cumulo di 126 millimetri di acqua piovana ha causato allagamenti in varie zone agricole e residenziali. Ma il maltempo non ha risparmiato neanche l’entroterra. Le gravi piogge di sabato, annunciate dall’allerta rossa emessa nei giorni precedenti, hanno causato significativi disagi e danni su tutto il territorio della provincia di Forlì-Cesena. Le precipitazioni eccezionali hanno particolarmente colpito il territorio di pianura e le aree pedecollinari e montane.

“Le fortissime precipitazioni – spiega Andrea Ferrini, vice presidente di Coldiretti Forlì-Cesena – hanno gravemente compromesso i terreni destinati alla raccolta di olive, noci e kiwi, colture che erano già in una fase critica». In molte zone, i rovesci hanno reso i campi impraticabili e rischiano di compromettere l’intera raccolta stagionale, non solo per la difficoltà di accesso ai terreni, ma anche per la pericolosità del lavoro stesso.

"Siamo molto preoccupati – continua Andrea Ferrini – per l’impatto che queste condizioni avranno sulla produzione agricola con conseguenze economiche pesanti per gli agricoltori della nostra provincia”. Nella giornata di sabato un violento nubifragio ha colpito tutta l’area costiera con quantitativi di pioggia importanti.

“La zona attorno a Cesenatico e Gatteo Mare – dice Ferrini – è una zona dedita alla coltura di ortaggi, con campi di fagiolini, spinaci e altri ortaggi a foglia larga. Qui gli allagamenti hanno fatto sì che fosse impedita la raccolta e conseguentemente le colture rischiano di marcire velocemente. Ci sono stati danni in particolar modo per le colture a terra.

Nella zona attorno a Cesena, poi, sono caduti 70 millimetri di pioggia e anche qui le colture orticole hanno subito gravi danni. Altri problemi si sono registrati per la raccolta di cachi, dato che i periodi troppo piovosi fanno diminuire la qualità del prodotto. In questo momento, poi, si raccolgono mele e inizia la raccolta di kiwi, noci e olive. Queste coltivazioni non hanno subito danni evidenti, ma se continua questa fase piovosa ci sarà difficoltà nella raccolta. Infine inizia proprio ora il periodo delle semine di cereali, in particolare grano, e in presenza di terreni molto bagnati risulta difficile lavorare la terra e seminare, per cui, se le piogge persistono, si rischia di andare troppo il là con il periodo della semina”.

Difficile, al momento, fare delle stime sui danni, ma sicuramente la prima stima riguarda le orticole, dove interi raccolti registrano una perdita totale.