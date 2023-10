Terremoto all’Amadori, un dirigente finisce agli arresti domiciliari

Cesena, 6 ottobre 2023 – La notizia è clamorosa: ieri mattina è stato arrestato un dirigente dell’Amadori, con incarichi nell’intero gruppo, quindi sia nello stabilimento di San Vittore di Cesena che di quello di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo.

E’ accusato di aver messo in piedi un’organizzazione, coinvolgendo altri dipendenti dell’azienda, per sottrarre grandi quantità di prodotti destinati alla vendita. Si parla di un ammanco di trenta milioni di euro, ma non è possibile verificare l’entità esatta di questa cifra poiché l’azienda, da noi interpellata, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

I sospetti per ammanchi di ingenti quantità di prodotti circolavano da tempo, ma non risultavano nella contabilità aziendale. C’è chi parla di una sorta di mercato parallelo al quale i commercianti potevano approvvigionarsi a prezzi scontati e senza pagare l’Iva. A lungo andare, però, il ‘buco’ contabile è diventato talmente grosso che non è stato più possibile mascherarlo ed è scattata la denuncia.

L’indagato, ora agli arresti domiciliari, sarebbe uno storico dirigente dell’Amadori, dove era arrivato da un’altra azienda del settore avicolo. In tempi recenti era andato in pensione, ma era stato riassunto con un contratto triennale per portare a termine il sistema di automazione integrato che avrebbe dovuto collegare la sede centrale di San Vittore di Cesena con il polo produttivo di Mosciano Sant’Angelo, in Abruzzo.

Il progetto del sistema di automazione Dematic, improntato ai profondi mutamenti attesi nel settore del commercio e della crescita delle vendite online, era partito a marzo 2022 e la nuova logistica automatizzata avrebbe dovuto entrare in funzione a fine 2022, ma ci sono state delle complicazioni e ancora il sistema non è ancora entrato pienamente in funzione.

Tra gli obiettivi ci sono lo sviluppo del servizio alla clientela il potenziamento dei volumi di vendita e la riduzione, la riduzione dei costi di preparazione ordini e l’ulteriore miglioramento della sicurezza degli ambienti mediante l’utilizzo di postazioni di lavoro ergonomiche.

Dai controlli interni dell’azienda sono emersi grossi quantitativi di prodotti usciti dagli stabilimenti senza che figurassero nel computo delle vendite.

Si tratta di ammanchi quasi fisiologici nelle aziende di grandi dimensioni (nel 2022 l’Amadori ha registrato un fatturato di oltre 1,7 miliardi di euro) che già in passato avevano portato a denunce e processi nei quali l’azienda si era costituita parte civile.

Risalendo la catena degli ammanchi dei prodotti le indagini interne hanno portato fino al vertice dell’azienda e una decina di giorni fa il dirigente è stato licenziato in tronco. Nel frattempo erano state interessate le forze dell’ordine e ieri mattina l’uomo sarebbe stato arrestato quando si è presentato in azienda per discutere sulla cessazione del lungo rapporto di lavoro.

Dalle indiscrezioni trapelate, pare che insieme al dirigente sarebbero coinvolti nella gigantesca truffa alcune altre persone interne ed esterne all’azienda. Le indagini proseguono e non sono esclusi ulteriori sviluppi a breve.