Benzina a peso d’oro, i prezzi tornano a salire

Cesena, 6 gennaio 2022 - "Buongiorno e buon anno". "Buon anno? Mi prende in giro? Con questi prezzi?". Il dialogo è quello che raccontano sconsolati i gestori degli impianti di carburante in questi giorni, davanti ai loro clienti costretti a fare i conti con lo stop al taglio delle accise deciso dal governo, che hanno immediatamente rispinto verso l’alto le quotazioni esposte di benzina e diesel. Senza considerare il metano, che viaggia ampiamente sopra i due euro (anche due euro e mezzo) al chilo. Carburante, ecco la stangata "Riminesi in fuga a San Marino" "La situazione è davvero complessa - sospira Elga Fabbri dell’impianto OilOne di via Romea -, anche perché in questi giorni gli aumenti si stanno succedendo a ritmo quasi quotidiano: siamo partiti col ’balzo’ di 18 centesimi il giorno di Capodanno e da allora abbiamo già assistito a un paio di ritocchi di 2 o 3 ulteriori centesimi. Senza considerare che nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori assestamenti. Sempre a rialzo, purtroppo. In un quadro del genere, hai voglia a provare a essere di buon umore quando davanti hai un autotrasportatore che dalla sera alla mattina lo stesso pieno nello stesso camion lo paga 100 euro in più. Il principio è...