Casa green entro il 2030, un salasso per averla

L’Europa prapara una direttiva per la riqualificazione energetica entro il 2030

Cesena, 22 gennaio 2023 – Ventimila abitazioni da restaurare solo a Cesena. E’ bello ed edificante pensare all’ambiente ed è utile farlo anche nell’ottica di un futuro risparmio sui costi dell’energia, ma essere obbligati a farlo mettendo sul tavolo investimenti di decine di migliaia di euro tassativamente entro il 2030, cambierebbe di molto le cose. Non a caso la direttiva alla quale sta lavorando l’Unione Europea e che ha nel mirino l’adeguamento di tutta la galassia di edifici pubblici e privati da qui a otto anni, portandoli almeno alla classe energetica E (per poi passare alla D entro il 2033) è già stata ribattezzata come una ‘patrimoniale sull’edilizia’. Per chi attende sviluppi concreti su quella che al momento è solo una proposta, la data da segnare nel calendario è il 9 febbraio, quando è previsto il primo voto nella Commissione Industria dell’Europarlamento. Per avere un’idea sull’ordine di grandezza, a necessitare di un intervento è circa l’80% del patrimonio immobiliare italiano: a livello locale, gli edifici sono circa 26.000 e se la matematica non mente, a casa nostra entro prossimi otto anni servirebbero lavori indicativamente in 20.000 abitazioni. Auguri. Per di più le stime sui costi sono impietose e partono da un...