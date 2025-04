Cesenatico: vendite e nuove gestioni degli stabilimenti balneari nell’estate 2025

Cesenatico, 29 aprile 2025 – La spiaggia si prepara per la stagione 2025. Le dune a protezione dei bagni e dell’abitato nei prossimi giorni saranno tutte spianate lungo i dieci chilometri di spiaggia delle quattro località della provincia di Forlì-Cesena, dove ci sono 170 stabilimenti balneari, di cui 128 a Cesenatico, 30 a Gatteo a Mare, una decina a San Mauro Mare e uno a Savignano Mare.

Nonostante le difficoltà congiunturali del momento e nonostante il conto alla rovescia della direttiva Bolkestein che prevede di mettere le concessioni a bando (la scadenza è nel 2027 quindi gli attuali concessionari dovrebbero rimanere titolari per tre stagioni), c’è ancora chi investe sulla spiaggia.

In centro a Cesenatico il Bagno Claudia all’altezza del grattacielo è stato acquistato dalla società dell’imprenditore Stefano Sapia, che lo ha riqualificato e lo inaugura con la nuova insegna Crash Landing, che significa “Atterraggio di fortuna”. Dal prossimo anno questo bagno sarà demolito e ricostruito, ma più piccolo, con una parte dei volumi che saranno trasferiti al Sand Gate, la spiaggia di Ponente gestita sempre dalla famiglia Sapia.

Una partita di beach volley sotto il grattacielo di Cesenatico

In prossimità del molo di Levante, lo stabilimento “L’isola che non c’è” è stato completamente rivisto e trasformato in “Lavanda Beach 72 Stazione del Mare”, da una società titolare della Stazione di Monteleone con l’azienda agricola “Il podere del leone”; la nuova immagine dell’azienda è completamente colore lavanda, e si ispira ad un preciso progetto di un’azienda con a capo l’imprenditore Massimiliano Lunedei, che lo scorso anno assieme alla famiglia aveva in gestione il bar ed il ristorante del Bagno Faustina.

Proseguendo verso sud, il nuovo gestore del bar del Bagno Giardino è Laura Musso, mentre al Bagno Faustina la gestione del bar e del ristorante è stata ripresa dal concessionario Eugenio Poletti. A Ponente c’è la nuova gestione del Bagno Wanda, con l’ingresso di Federico Comandini “Il Castellaro” titolare dell’azienda Il Castellaro di Borghi. Sempre a Ponente la gestione del Bagno Romana è stata ripresa dalla titolare Petra Poletti, così come la gestione del Bagno Pasquina è tornata nelle mani di Pasquina Boschetti. Il Bagno Tahiti torna alla gestione della concessionaria Giovanna Bravetti.

Ultime rifiniture agli stabilimenti di Cesenatico in vista dell'estate 2025

A Villamarina il bar del Bagno Bruno è stato rilevato da Marco Zanuccoli del Bagno Oriano.

Sulle spiagge c’è un grande fermento, tutti i bagnini stanno infatti ultimando le manutenzioni e gli ultimi ritocchi, prima di installare ombrelloni e lettini per l’allestimento definitivo. L’ultima parola spetta alla riunione che si terrà in municipio a Cesenatico domani, mercoledì 30 aprile, quando i balneari incontreranno l’Amministrazione comunale.

Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, è fiducioso per la stagione: “Al di là della situazione delicata per le nostre aziende in previsione della Bolkestein, nel nostro Dna c’è sempre tanta positività e vogliamo continuare a fare il lavoro più bello del mondo; quindi ci rimbocchiamo le maniche e ci presenteremo ancora più belli di prima. Allo stato attuale c’è molto interesse, arrivano tante richieste di informazioni e prenotazioni degli ombrelloni, quindi appena avremo delle condizioni meteo veramente estive, potremo ospitare al meglio le famiglie, le coppie e le comitive che scelgono le nostre spiagge”.

La Cooperativa stabilimenti balneari ha anche la gestione diretta di tre spiagge in luoghi strategici della spiaggia, che sono il Bagno Conti all’altezza di viale Trento, il Lido del Finanziere sul molo di Levante e Zona Cesarini a Villamarina.

Anche a Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare, le spiagge si stanno attrezzando per un inizio di stagione in cui gli operatori attendono trepidanti le prime giornate di caldo e sole vero.