Crisi Oikos: liquidazione giudiziale. Esce di scena il fondatore Balestri, i capitali dei dipendenti per la rinascita?

Cesena, 25 settembre 2025 – La crisi di Oikos, azienda di Gatteo produttrice di sofisticate vernici ecologiche da interno ed esterno (110 dipendenti e un fatturato di 36 milioni di euro all’apice del successo), approda alla sua estrema conseguenza.

Nella giornata di ieri il giudice ha deciso di avviare la procedura di liquidazione giudiziale, ossia il procedimento che sostituisce il fallimento ed è finalizzato a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti.

Della procedura è stato incaricato nel ruolo di curatore il commercialista bolognese Antonio Gaiani.

La decisione del giudice è la risposta all’istanza di pagamento avviata da Agenzia delle Entrate, Inps e Inail, oltreché alcuni istituti di credito, per insolvenze di notevole portata che hanno condotto l’azienda all’inevitabile soluzione attuale.

A questo punto esce di scena il suo fondatore e amministratore delegato Claudio Balestri che non è riuscito ad oggi a saldate i debiti (5 milioni e 300 mila euro solo con l’Agenzia delle Entrate, a cui si assommano ad oltre 600 mila euro nei confronti di Inps ed altrettanti di Inail). Concorrenza da parte di un competitor ha fatto crollare il fatturato di 10 milioni di euro, crisi del mercato ucraino causata dalla guerra, impossibilità a saldare i creditori (soprattutto l’Erario) nel breve tempo sono le motivazioni portate in campo da Balestri che, nei giorni scorsi, aveva espresso tutto peso emotivo che va oltre la sconfitta del suo progetto durato oltre 40 anni in una dettagliata lettera ai dipendenti e ai creditori.

Ma da altre sponde si parla anche di investimenti azzardati e sovradimensionati in ambiti diversi dal core business dell’azienda.

Ora si presenta in campo con più forza l’operazione di workers buyout da parte dei dipendenti intenzionati a dare seguito ad un’azione di salvataggio attraverso l’investimento di capitali propri per ridare vita all’azienda e salvare il proprio posto di lavoro.

A tenere le fila di questa operazione si è già data disponibile Confcooperative. Nei giorni scorsi cinquanta dipendenti si erano dichiarati pronti ad investire la propria indennità mensile di disoccupazione (Naspi) per costituire il patrimonio della nuova società (con una partecipazione dai 10 a 16 mila euro per dipendente) che andrebbe a costituirsi per dare corpo alla continuità aziendale. All’esame anche l’acquisizione dell’esercizio provvisorio finalizzato ad un’asta. Si profila però anche il timore che la situazione stuzzichi gli appetiti di qualche altra grande azienda che poi non abbia interesse a mantenere la produzione a Gatteo.