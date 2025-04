I dazi di Trump spaventano il settore calzaturiero: “Dobbiamo cercare nuovi mercati”

Cesena, 10 aprile 2025 – A San Mauro Pascoli – e non solo – piove sul bagnato. Nonostante la sospensione di 90 giorni annunciata da Trump, la scure dei dazi si è abbattuta su un settore – quello della moda e del calzaturiero ‘made in Italy’ – che era in forte sofferenza per il rallentamento della domanda globale del lusso, registrato negli ultimi due anni. Mentre gli analisti parlano già di “peggiore scenario possibile”, fra le aziende coinvolte prevale l’attesa; anzi, per dirla all’americana, l’approccio ‘wait and see’: “aspettare e vedere” cosa può cambiare in sede di contrattazione.

A questo stato d’animo diffuso dà voce Marco Piazzi, direttore generale di Pollini, brand storico del distretto calzaturiero sammaurese. “È una situazione di grande fluidità e incertezza, nella quale possiamo solo aspettare ed evitare di farci prendere dal panico – avverte Piazzi -. È inutile negarlo: l’export del nostro distretto verso gli Stati Uniti ha sempre realizzato numeri importanti; dunque, siamo molto preoccupati delle ripercussioni che il 20% di dazi potrà avere sui nostri prodotti. Confidiamo, però, nella diplomazia italiana ed europea, affinché questa scelta dell’amministrazione Trump possa essere rivista quanto prima”.

Un inasprimento della guerra commerciale non farebbe altro che peggiorare, secondo Piazzi, le conseguenze già nefaste dei dazi imposti da Trump: “Cosa succederebbe se l’Unione europea reagisse prevedendo, a sua volta, delle contromisure? – si domanda -. Probabilmente, gli Usa risponderebbero con misure ancora più drastiche. I crolli delle Borse mondiali cui stiamo assistendo in questi giorni dimostrano che un’escalation sarebbe pericolosa per la stabilità globale; quindi, ci auguriamo che nelle contrattazioni prevalga il buon senso”.

Il general manager di Pollini auspica, inoltre, che il governo italiano sostenga le imprese, specialmente quelle operanti nei settori più penalizzati dai dazi, dall’agroalimentare alla meccanica. “I dazi rappresentano un’ulteriore cattiva notizia per il calzaturiero italiano – riflette – e, quel che è peggio, fanno passare in sordina ciò che davvero ci aspettavamo dall’amministrazione Trump: che ponesse fine al conflitto russo-ucraino. Oltre a essere una piaga aperta nel cuore dell’Europa, la guerra russo-ucraina è stata una delle cause scatenanti della crisi del mercato globale del lusso”.

C’è chi dice, però, che i dazi possano tramutarsi in opportunità per diversificare i mercati di sbocco. “La ricerca di nuovi mercati è una sfida in cui siamo impegnati da sempre, non certo dal 2 aprile scorso – replica Piazzi -. Tra i fronti che riteniamo più interessanti c’è l’India, così come gran parte del continente asiatico. Detto ciò, non credo che perderemo del tutto il mercato americano, semplicemente perché gli Usa non hanno, a oggi, un’industria calzaturiera. Importano l’80% delle calzature: nel post-dazi, come riusciranno ad allestire le vetrine dei loro department store?”.