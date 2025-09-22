Dipendenti pronti a rilevare l’Oikos: ok del fondatore

Cesena, 22 settembre 2025 – C’è la disponibilità immediata di Confcooperative ad accompagnare i dipendenti della Oikos (fino a non molto tempo fa azienda di successo nella produzione di vernici ecologiche) in un’operazione di salvataggio attraverso l’investimento di capitali propri per superare la grave crisi che proietta l’ombra del fallimento sull’azienda di Gatteo. Da circa una settimana le attività aziendali sono interrotte a seguito del blocco dei conti correnti.

Sulla soluzione la parola oggi spetta al tribunale anche se l’iniziativa dei dipendenti trova il consenso del suo fondatore, l’imprenditore Claudio Balestri (noto anche per altre operazioni come l’istituzione dell’Oasi Oikos, 130 mila metri nel parco regionale di San Bartolo tra Marche e Romagna, ma anche del dono di 30 tonnellate di pittura per il restauro delle case faentine colpite dall’alluvione) che l’ha fatta nascere 41 anni fa.

“Al punto attuale di questa vicenda - dice Balestri - io non ho alcun potere decisionale ma non mi opporrei ad una prosecuzione dell’attività in mano a coloro che vi hanno profuso per anni il loro impegno e ancora oggi contribuiscono a mandare avanti l’azienda”.

Balestri, ma cosa ha portato un’azienda, che all’apice del suo successo presentava un bilancio di 36 milioni di euro, a pochi passi dal fallimento? “Un debito tributario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate maturato a causa di una convergenza negativa innescata da un nostro competitor che ha sottratto oltre 10 persone con ruoli apicali in ambito commerciale Italia ed estero causandoci un danno per mancate vendite di almeno 10 milioni dal quale non siamo riusciti a risollevarci. Eravamo in trattativa per trovare un accordo con l’erario, peraltro previsto dalle normative, ma hanno preferito colpirci a tradimento. A questo punto il tribunale può bloccare l’azione dell’Agenzia e ridare respiro alla trattativa oppure dichiarare la nostra insolvenza”.

A quanto ammonta il vostro debito tributario?

“In poco meno di 5 milioni e 300 mila euro”.

Cosa prevedeva il vostro piano?

“Non un saldo in un solo colpo ma una dilazione negli anni secondo quanto previsto dalla legge”.

Ma avete dovuto affrontare anche problemi di mercato?

“Le nostre difficoltà sono state inasprite dal Covid e dalla guerra in Ucraina, un tempo nostro mercato privilegiato, ma non sono state queste le ragioni della crisi. Abbiamo debiti con gli enti previdenziali e la banche ma è l’azione dell’Erario che oggi ha paralizzato l’attività. Con conti correnti bloccati non possiamo pagare i fornitori e dalla prossima settimana non avremo più materie prime per produrre. Per fortuna avevamo già pagato gli stipendi di agosto”.

Con quali sentimenti vive questa fase della sua azienda?

“Con profonda frustrazione, tanto più che col fallimento l’Agenzia delle Entrate rischia di recuperare non più del 20 per cento del credito, poiché prima si liquidano i creditori privilegiati, tra cui i dipendenti. Avrà anche la responsabilità di aver fatto morire un’azienda. Alla fine della mia attività imprenditoriale faccio i conti con un danno economico personale. Nei miei piani c’era la vendita dell’azienda e l’ingresso di qualcuno che potesse proseguire l’attività. Oggi sono sfrattato e devo inventarmi un lavoro per vivere”.

Pensa di aver commesso degli errori?

“Può darsi, come succede a chi lavora e si assume responsabilità. Ma ho sempre condotto l’azienda nella massima trasparenza. Non ho certo accumulato risparmi personali nascondendoli in qualche parte del mondo”.