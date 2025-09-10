Imu sulle piattaforme in mare: respinto il ricorso di Eni, 3,8 milioni di euro a Cesenatico

Cesenatico, 10 settembre 2025 – Il Comune incassa un altro tesoretto dall’Eni per l’Imu sulle piattaforme metanifere. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato da Eni proprio in merito agli avvisi di accertamento sull’Imu delle piattaforme emessi dal Comune per gli anni 2014 e 2015. Si tratta di 3 milioni e 800mila euro per avvisi di accertamento emessi nel 2017. Si conclude dunque con un lieto fine per il Comune, il primo capitolo di una vicenda molto ampia che vede ancora altri contenziosi aperti.

In ballo ci sono gli avvisi di accertamento Imu emessi dal Comune nel 2018, relativi alle annualità dal 2012 al 2015 per un importo complessivo di 3 milioni e 300mila euro, il cui giudizio è pendente di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna. Ci sono inoltre gli avvisi di accertamento Imu emessi dal Comune nel 2021, relativi alle annualità dal 2016 al 2019, per un importo complessivo pari a 11 milioni e 500mila euro, con il giudizio pendente sempre innanzi la Corte di Giustizia Tributaria. Si attendono dunque questi pronunciamenti, per capire come si evolveranno le prossime tappe processuali. Il Comune di Cesenatico ha accantonato una cifra di pari importo complessivo, 18 milioni di euro, nel Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in modo che in caso di esito negativo non ci saranno conseguenze per le casse comunali.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha commentato così la vittoria in Cassazione: “Dopo quasi dieci anni di battaglie legali nelle commissioni tributarie provinciali, regionali e infine in Cassazione, finalmente siamo riusciti a dimostrare la bontà delle nostre richieste. Il contenzioso da Imu sulle piattaforme è molto grande, parliamo delle annualità che vanno dal 2012 al 2019 e sono oggetto del contendere circa 19 milioni di euro. Con questa sentenza incassiamo in modo definitivo 3,8 milioni e per la restante parte continueremo a far valere i diritti del Comune nelle sedi giudiziarie. Voglio ringraziare l’avvocato Marco Zanasi e tutti i funzionari e dirigenti che in questi anni hanno seguito la vicenda, partita con il sindaco Roberto Buda e proseguita durante il mio primo mandato”.

“Finalmente – ha detto l’assessore Jacopo Agostini – si porta a compimento il primo passaggio su questa vicenda tributaria che vede al nostro Comune riconosciute le ragioni. L’importo di cui possiamo disporre ci garantisce dei margini operativi non indifferenti, in attesa che si perfezionino anche gli altri contenzioni”. L’ufficio stampa di Eni, da noi interpellato, non ha commentato la sentenza e la conclusione della vicenda.