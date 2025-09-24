L’invenzione: il gelato con amminoacidi. Poche calorie, tanto supporto per i muscoli e 2 brevetti

Cesena, 24 settembre 2025 – Il mantenimento dell’efficienza fisica quando la giovinezza se ne va è una questione di grande rilevanza per gli atleti (professionisti e amatori) che vogliono continuare a praticare sport dopo i 40 anni, ma anche per la gente comune che vuole mantenere la piena efficienza fisica.

A 40 anni, infatti, inizia la sarcopenia che causa la perdita progressiva di massa e forza muscolare, in una parola l’invecchiamento fisico. Il modo più efficace per contrastarla è aggiungere aminoacidi e proteine all’alimentazione quotidiana. Gli aminoacidi supportano il recupero muscolare e nutrizionale, vengono digeriti subito dopo l’ingestione senza dispersione e lavorano direttamente sul muscolo; le proteine semplici, invece, non sempre vengono assorbite dal corpo umano.

L’idea che si sta dimostrando vincente è aggiungere aminoacidi all’alimentazione quotidiana. A Cesena è nata un’azienda che da un anno e mezzo sta sperimentando Gelamino, un gelato nella cui composizione ci sono aminoacidi: in una coppetta da 80 grammi di gelato (per ora i gusti disponibili sono vaniglia e cioccolato, a breve arriverà il pistacchio) ci sono 3,2 grammi di aminoacidi essenziali aggiunti, che sommati alle proteine del gelato raggiungono 6,5 grammi.

Una coppetta da 80 grammi contiene 3 grammi di grassi e ha 113 calorie, l’equivalente di due pesche. L’imprenditore Fabio Da Tripoli è l’azionista di maggioranza e amministratore unico della società Gelamino che ha sede principale a Cesena, produzione curata dalla Casa del gelato spa di Maranello, in provincia di Modena, logistica presso Adriatica Logistics di Forlì e una sede secondaria ad Ascoli Piceno dove svolge l’attività di ricerca e sviluppo il cui responsabile è il dottor Marcello Pescatore, chimico di tecnologie farmaceutiche.

Gelamino (il nome è la fusione di gelato e aminoacidi) non è ancora in vendita, lo sarà dall’inizio del 2026. Intanto continuano le presentazioni, come quelle di Rimini Wellness che si è svolta dal 29 meggio all’1 giugno con un ottimo riscontro. Così lo scorso weekend a Rimini nell’ambito di Crossfit, due giorni di allenamenti, confronti e spettacoli.

Ma sono già stati condotti test in centri sportivi e su 200 pazienti in residenza sanitaria assistita con ottimi risultati. È in corso una sperimentazione in due ospedali italiani con l’obiettivo di ottenere entro quest’anno la validazione del prodotto per il mondo sanità. Il prodotto Gelamino, unico al mondo, è coperto da due brevetti, il marchio è registrato in tutta Europa, Stati Uniti e Paesi arabi. L’obiettivo è diffonderlo su scala internazionale nella grande distribuzione organizzata, centri sportivi, ristorazione e sanità a partire dall’inizio del prossimo anno.