Affiliamo le unghie, viaggio nel business delle manicure cinesi

Cesena, 22 ottobre 2025 – Manicure a 12 euro, cambio smalto a 8 euro. Pedicure con smalto colorato 23 euro, 10 euro con solo smalto. Il semipermanente alza i prezzi: 25 euro nelle mani e 35 euro nei piedi. Sopracciglia e baffetti a 5 euro. Il business cinese delle unghie non si ferma. I centri estetici gestiti da Cinesi continuano a proliferare. La maggior parte delle donne che ci lavorano sono cinesi, ma le scritte non sono asiatiche. Come il centro estetico ‘Noto’ o il centro per estetisti e parrucchiere ‘Ciao Ciao’. Vanno forte per i prezzi dedicati a mani e piedi e lavorano sette giorni su sette (alcuni fanno una pausa solo il lunedì mattina).

“Desidera un appuntamento per un manicure? La aspetto in negozio domenica alle 8.30 del mattino”. Apertura domenicale alle 8.30 e chiusura alle 20. In realtà, la domenica mattina forse preferiresti far colazione preparando pancake assieme alla tua famiglia, mentre il gatto fa le fusa nel divano? Oppure facendo una passeggiata con il tuo cane in riva al mare? E invece no. Sono le 8.30 in punto e varchiamo la soglia di Ciao Ciao, aperto un anno fa da Luna e Leo, in viale Mazzini a Cesenatico. “Di che colore vuole lo smalto? Le unghie le facciamo arrotondate o squadrate?” Prezzo pattuito: 8 euro per lo smalto normale. “Ma in Cina quanto costa un manicure?” chiediamo a Luna, l’estetista: “Si parte dai 3 euro per il manicure, ma anche in Cina, fare allungare le unghie costa 100 euro”. Il prezzo per una nuova applicazione di unghie in gel, acrygel o acrilico si aggira tra i 35 e i 70 euro.

Ma da qualche tempo la corsa al risparmio da parte delle cesenati è cominciato, e tante clienti scelgono il manicure orientale. Le lavoranti e i lavoranti non conoscono sosta, lavorano su appuntamento, senza appuntamento, con uno staff che sembra posizionato in batteria per accontentare più velocemente più clienti possibili. Nel caso del french manicure si passa dai 17 - 18 euro delle nails spa orientali, ai 23 - 25 euro di quelle nostrane. A fare la differenza sembra soprattutto il servizio, che in un’epoca in cui il tempo è prezioso, è fondamentale. Tanti negozi gestiti da cinesi lavorano senza appuntamento: si entra, ci si accomoda e dopo 20 minuti si esce con le mani in ordine. “Ho fatto una manicure in un negozio cinese, per un po’ di tempo ho sentito screditare i saloni di origine orientale e dato che la leggenda narra che vengono travasati una base gelish in flaconcini di smalti famosi, ho constatato di persona che il prodotto usato era buono – è il commento di una ragazza –. Servizio ottimo, e gli strumenti venivano utilizzati bene, però non hanno usato i guanti. Non hanno usato la fresa per rimuovere il gel, e hanno utilizzato una tronchesina anziché le forbicine”. Le critiche sui social non mancano: “Cerchiamo di non far chiudere i nostri centri italiani, ormai i cinesi fanno tutto in Italia, perché volete andare in questi centri per una cosa così delicata? Solo per risparmiare?” Il valore ovviamente non è dato dalla nazionalità, ma dalla professionalità, e quella va valutata sul campo.

Tagli, colori, e look ben definiti sono poi quelli proposti anche dai parrucchieri cinesi, come Ciao Ciao. Leo maneggia forbici e rasoi su clienti italiane e non. Saloni che non sembrano allestiti all’ultima moda, ma che sono ben tenuti. “Io vengo spesso dal parrucchiere cinese – spiega una donna – il mio giudizio? Non fanno chiacchiere e sono sveltissimi. Le pieghe a phon sono ok. Per taglio e piega spendi 20 euro”. I centri delle città continuano a cambiare pelle. E fingere di non vedere estetiste e parrucchieri cinesi a Cesena come a Cesenatico, non serve a niente. Anche le accuse a volte sono campate in aria. “I clienti vanno nei centri orientali solo per i prezzi?”. “No, sono contenti del risultato e del servizio”, è la risposta. Anche parrucchieri e estetisti cinesi, hanno sogni, famiglie e figli da accudire. E la domenica preferirebbero stare a casa, anziché svitare i tappi degli smalti, inalare l’odore dell’acetone e annuire ai clienti. E invece la domenica scivola via, perché si lavora ‘non stop’.