Palestre, quanto costa fare sport: Cesena è la più cara in Romagna

Cesena, 5 settembre 2025 – “Mi alleno ogni giorno, migliorando sempre” diceva Michael Jordan. A patto di trovare una palestra disponibile. Ed economicamente accessibile. Il tema degli spazi e dei costi legati all’utilizzo degli impianti resta la pietra angolare sulla quale le varie società sportive cesenati dibattono da anni, spesso lamentando situazioni non semplici da gestire. E le cui conseguenze, logistiche e monetarie, si ripercuotono giocoforza sulle famiglie dei giovani atleti. Dunque, quanto costa fare sport in città? Per provare a dare una risposta, abbiamo analizzato le tabelle delle tariffe orarie richieste dal Comune di Cesena, confrontandole con quelle di Ravenna, Rimini e Forlì. La nostra città di primo acchito risulta ampiamente la più ‘cara’. La premessa però è doverosa: limitarsi a citare il singolo importo non è esaustivo del contesto, per varie ragioni. Intanto sui grafici cesenati vengono indicati prezzi orari iva inclusa della stagione alle porte, mentre altre realtà citano il riferimento iva esclusa e sono relative alla stagione passata. Su questo poco male, basta mettere mano alla calcolatrice e aggiungere o togliere il 22%. Ma il vero aspetto dirimente riguarda i costi connessi all’utilizzo: custodia, allestimento e pulizie. A Cesena tutti questi importi sono a carico del Comune, altrove gravano invece sulle società, che dunque sostengono significativi costi extra da aggiungere al solo utilizzo degli impianti. Importi che ovviamente anche in questo caso finiscono per influenzare l’importo delle quote di iscrizione richieste.

Partiamo dal nostro territorio: gli impianti sono divisi in fasce, la A1 è la più costosa e comprende per esempio il Minipalazzetto all’Ippodromo. Seguono la A (per esempio gli impianti dell’’istituto Comandini, del Cubo o dell’Agraria) e la B (che annovera tra le altre il liceo Righi o la Fiorita). I giorni da lunedì a venerdì costano meno, sabato e festivi sono più costosi. Qualche esempio. L’importo più alto lo paga una squadra senior che si allena o gioca in una palestra ‘A1’ in un giorno festivo: 45,12 euro all’ora (iva inclusa), che diventano 36,10 se in campo scendono gruppi under 18. Nei feriali invece gli importi richiesti sono rispettivamente di 41,16 e 32,93 euro. Le palestre ‘A’ sono in una fascia intermedia. Una squadra senior la domenica paga 26,28 euro ogni 60 minuti, che scendono a 21,02 per un team del vivaio. Da lunedì al venerdì si pagano invece rispettivamente 23,28 oppure 18,62 euro. Chiudono il cerchio le palestre ‘B’: 25,08 e 20,06 euro all’ora per i gruppi senior e junior il sabato e nei festivi, 21,36 e 17,09 nei feriali.

A Rimini gli importi ‘crollano’: 4,64 euro per un’ora di allenamento di giovani e anziani e 9,71 per gli stessi minuti se a scendere in campo sono gli adulti. La cifra sale a 15,30 in caso di gare di campionato o tornei. In questo caso però ogni palestra ha un custode scelto (e pagato) dalle società sportive, che devono farsi carico anche del servizio di pulizia. Anche a Ravenna le palestre sono divise in fasce: la più cara è la A1 che costa 12 euro (iva esclusa) per le gare, 10 per gli allenamenti, 7 per le attività giovanili. Importi ai quali serve aggiunge un contributo orario forfettario (questa volta iva inclusa) di 5,08 euro per i servizi e le utenze. La tariffa minima è per le palestre B2, nelle quali ci si attesta entro un range compreso tra i 6,5 e i 4,5 euro all’ora, più 4,06 euro di contributo forfettario. Una cooperativa si occupa delle pulizie. A chiudere il cerchio c’è Forlì: la divisone tra palestre è ampia, dal tipo A al tipo D, con in più riferimenti ad hoc per gli impianti provinciali. Semplificando, la tariffa massima, iva esclusa, è di 15 euro (intera) e di 8 (ridotta), quella minima di 8 e 6. La vigilanza, il presidio e la pulizia degli impianti deve essere garantita e a carico dei concessionari.