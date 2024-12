Parcheggio Sacro Cuore a Cesena, iniziati i lavori: 60 posti pronti ai primi del 2025

Cesena, 14 dicembre 2024 – Sono stati avviati e sono tuttora in corso i lavori per la realizzazione del parcheggio del Sacro Cuore realizzato dalla cooperativa Sacra Famiglia, che sarà ultimato entro fine anno ed entrerà in funzione, come comunica il comune di Cesena, i primi mesi del 2025. Il parcheggio è stato acquisito dal Comune che metterà a disposizione pubblica sessanta posti.

Il parcheggio è collocato in un ampio piazzale adiacente all’edificio del Sacro Cuore in cui, separato da quello pubblico, sarà a disposizione un parcheggio per i dipendenti della scuola e della curia che ha sede nello stesso stabile.

Nell’aprile scorso è stato raggiunto l’accordo tra l’amministrazione comunale di Cesena e la Cooperativa Sacra Famiglia, proprietaria dell’area che attualmente ospita il complesso scolastico della Fondazione Sacro Cuore in via padre Vicinio da Sarsina, angolo con via Verdi e via Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici. Si è poi proceduto con la stipula di un contratto preliminare per l’acquisizione, a fronte di un corrispettivo economico di un milione di euro, del diritto di superficie ventennale dell’area su cui la proprietà, entro il 31 dicembre 2024, deve realizzare un parcheggio.

Il Comune di Cesena e direttamente il sindaco Enzo Lattuca avevano avviato un’interlocuzione con la Cooperativa Sacra Famiglia raggiungendo un accordo ventennale che prevede, da parte del privato, la costruzione, a proprie spese e per un investimento di 180 mila euro, dell’area da adibire a parcheggio.

Una volta conclusi i lavori di realizzazione, il Comune gestirà la struttura, aperta 24 ore al giorno, conformando le tariffe di utilizzo a tutti gli altri parcheggi in struttura della città, nello specifico quelli del centro storico. Il sindaco Lattuca ha specificato che la durata ventennale rappresenta un periodo lungo e sufficientemente adeguato per mettere in atto ulteriori interventi a livello cittadino per una mobilità sostenibile e sempre più integrata.

L’acquisizione del diritto di superficie dell’area che insiste tra le vie padre Vicinio da Sarsina e Verdi da adibire a parcheggio, riguarda un’area del centro della città tra le meno servite di parcheggi in prossimità perlopiù della zona movida e di centri di attrazione come i teatri Bonci e Verdi.