Quanto costano ombrellone e lettini: "In spiaggia rincari solo del 3%"

Cesena, 14 giugno 2024 – Il classico binomio ombrellone e due lettini, in spiaggia questa estate non avrà particolari rincari e costerà sostanzialmente come lo scorso anno. I 170 balneari delle quattro località della provincia di Forlì-Cesena, pur vivendo uno dei momenti più difficili della loro storia, a causa delle incertezze legate alla spada di Damocle della direttiva Bolkestein dell’Unione europea che prevede di mettere a bando le concessioni sul demanio marittimo alla fine di quest’anno, hanno deciso di mantenere tariffe popolari, specie se confrontate con quelle dei lidi di altre località turistiche italiane. I ritocchi al listino, assicurano gli operatori, sono in genere molto contenuti malgrado l’aumento dei costi.

Cesenatico con i suoi sette chilometri di litorale è la più grande spiaggia della provincia di Forlì-Cesena. Qui ci sono 126 stabilimenti balneari che aderiscono alla Cooperativa stabilimenti balneari di cui è presidente Simone Battistoni: "Anche nel nostro settore si registra un notevole aumento dei costi ed un sensibile rincaro delle materie prime. Nonostante ciò, abbiamo deciso di non applicare delle tariffe maggiori, limitandoci a ritocchi medi del 3 per cento". A Cesenatico mediamente un ombrellone con due lettini costa da 18 a 24 euro per un giorno, per una settimana si spendono da 120 a 140 euro, per due settimane da 200 a 240, mentre per un mese il costo varia da 350 a 380 euro.

Queste sono tariffe di piena stagione, per un ombrellone a metà spiaggia, non in primissima fila ma neanche in ultima. Ad esempio in giugno si paga di meno, così come a settembre.

Anche a Gatteo a Mare, dove gli stabilimenti balneari sono 30, i prezzi sono contenuti, come tiene a sottolineare Massimo Bondi, storico operatore balneare e presidente del Gatteo Mare Summer Village: "L’aumento delle tariffe di spiaggia è modesto e anche da noi si assesta mediamente sul 3 per cento, con molti colleghi che applicano prezzi sui livelli dello scorso anno. Un ombrellone con due lettini in piena stagione mediamente costa 20 euro per un giorno, 120 euro per una settimana, 220 per due settimane e 420 euro circa per un mese; in bassa stagione ovviamente si paga qualcosa di meno".

A San Mauro Mare gli aumenti in linea con gli anni precedenti e comunque molto contenuti, come ci spiega Alessandro Delvecchio della società Grandi Spiagge alla quale aderiscono cinque dei dieci stabilimenti sanmauresi: "Il giornaliero da noi costa 22 euro, per una settimana se ne spendono 123, per due settimane 222 euro e per il mese la tariffa è di 356 euro; manteniamo la nostra linea e diamo molti servizi incluso le docce calde sempre gratuite".