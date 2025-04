Le reazioni all’arrivo dei dazi: “I clienti hanno bloccato gli ordini”

Cesena, 4 aprile 2025 – “Ci siamo macerati sul dubbio di che morte dovevamo morire sui dazi, ma dopo i giorni dell’incertezza più totale, pare che si delinei uno scenario meno sfavorevole di quello che si pensasse”. Lo rimarca Claudio Casadei, fondatore e socio titolare insieme al fratello Giovanni Casadei e alla moglie Carla Rabuiti di C&C, azienda metalmeccanica nel settore del packaging con sede in via Calcinaro 2071 a Cesena, vicino alla Technogym, che produce macchine avvolgibancale di fine linea. Capacità produttiva di 2800 macchine all’anno, 65 collaboratori, clienti prevalentemente internazionali con mercati maggiori negli Stati Uniti, appunto, Australia e tutta l’Europa.

Gli Stati Uniti sono dunque uno dei mercati di maggiore export per C&C?

“Quello principale, l’export negli Stati Uniti, in Australia e in Germania rappresenta il 70% del nostro fatturato. Dalla campagna elettorale in vista delle presidenziali negli Usa si è insaturato un clima di incertezza sulla questione economica e sugli eventuali futuri dazi che ha provocato un calo dell’export del 12%. Non ha certo aiutato la situazione economica internazionale, in particolare la sofferenza della Germania”.

Ora i dazi sono stati introdotti. In che misura graveranno sui vostri manufatti?

“Si deve ancora capire con esattezza. Potrebbe essere il 20%, ma non è ancora sicuro. In questi giorni che hanno preceduto la comunicazione di Trump, il clima di diffusa incertezza ha fatto sì che il nostro principale cliente bloccasse gli ordinativi”.

Chi sono i vostri clienti?

“Esportiamo a un importatore, non arriviamo al cliente finale, a cui fa capo una rete capillare di seicento rivenditori nelle imprese americane”.

Ha calcolato quanto potrebbe diminuire il vostro export con i dazi?

“C&C aveva previsto per il 2025 una crescita del 10%, ma le aspettative sono in calo. Non sarà però un disastro, sono certo che sapremo far fronte al nuovo stato di cose. A Trump i dazi non converranno, negli Usa si alzerà l’inflazione. Io credo nel buon senso, nelle trattative forse già in corso e nel loro buon esito nell’interesse di tutti”.