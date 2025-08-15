La riviera cesenate tira un sospiro di sollievo: “Hotel e spiagge pieni, segnali positivi per tutto agosto”

Cesena, 15 agosto 2025 – In una estate sottotono, dove finora sono veramente in pochi a sorridere, la settimana di Ferragosto regala delle soddisfazioni e soprattutto linfa vitale ad albergatori e balneari. Certo, non bastano alcuni giorni buoni a rimediare una stagione dove i turisti italiani sono “spariti” a causa delle incertezze e del caro vita, e l’unica nota lieta è l’aumento dei turisti stranieri, tuttavia molti vedono il bicchiere “mezzo pieno” e c’è la sensazione che ci saranno molti turisti anche nelle due settimane successive al Ferragosto.

Andrea Falzaresi, titolare della catena Club Family Hotel che ha quindici strutture fra villaggi e alberghi in riviera, tra cui il Tosi Beach ed il Serenissima che sono i più grandi di Cesenatico, è ottimista: “Abbiamo occupato tutte le camere, ma con un grande sforzo e vendendo sino agli ultimi giorni, cosa che non accadeva negli anni passati, quando a fine luglio avevamo già occupato tutto o agosto. La finestra di prenotazione dunque si è allargata e questo è un segnale, anche se riusciremo a lavorare bene sino alla fine”.

Il turismo all’aria aperta registra numeri importanti nelle ultime stagioni e Terzo Martinetti, patron del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare, ha esaurito la quasi totalità delle oltre mille aree, tra case mobili e piazzole per camper e roulotte: “Sino al 30 agosto lavoriamo in pieno con il motore al massimo dei giri, viaggiamo sul 96-97 per cento di copertura e con il last minute arriveremo al tutto esaurito. Siamo in linea con lo scorso Ferragosto come occupazione e ricavi, ma aumentano i costi promozionali e per le iniziative. La nostra è una clientela prevalentemente italiana, con importanti nuclei di stranieri, principalmente polacchi, cechi e francesi, oltre a tedeschi, austriaci, svizzeri e olandesi”.

A Valverde l’imprenditrice Michela Onofri dello storico stabilimento balneare Bahama, ha il polso di questa spiaggia: “A Ferragosto gli ombrelloni e i lettini sono pieni, ma la contrazione dei consumi è sempre più accentuata, perché l’italiano medio si concede meno ristorazione e meno aperitivi. Anche nelle prossime settimane lavoreremo in pieno, tuttavia si sono accorciati i tempi delle vacanze; a mio avviso c’è molto da lavorare sulle offerte della Romagna per mantenere il rapporto qualità prezzo. Io, nonostante le incertezze, ogni anno ho sempre investito nell’attività parte degli utili e questo ci ha ripagati”.

A Villamarina l’albergatore Adamo Guidi dell’Hotel Imperiale vede un agosto fiacco ma un Ferragosto buono: “Abbiamo ancora qualche camera libera e contiamo di riempirla in last minute perché ci sono richieste; in agosto sinora siamo sotto del 15-20 per cento, Ferragosto va bene e anche nei giorni successivi si lavora. I turisti italiani sono pochi e chiedono pochi giorni, mentre abbiamo molte richieste di stranieri a partire dal 18 agosto, che ci consentiranno di lavorare bene sino a fine mese e anche in settembre”.

Conclude l’analisi Virginia Manuzzi dell’Hotel Flamingo di Gatteo a Mare che vive un buon periodo: “A Ferragosto siamo sold out con una clientela fidelizzata e sta facendo la differenza il servizio che diamo. In agosto le prenotazioni sono in crescita rispetto allo scorso anno ed in questo influiscono gli stranieri, anche se in questi giorni ospitiamo prevalentemente famiglie di turisti italiani. Gli eventi nuovi che ospitiamo sono molto apprezzati”.