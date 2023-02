Cesena, in dieci anni ‘scomparsi’ 42 bar: i perché della crisi

Crisi, moria di bar a Cesena: colpa del Covid e del caro bollette

Cesena, 19 febbraio 2023 – “Un espresso, per favore". A chi non è capitato di ritrovarsi ai tavolini di un bar per assaporare un po’ di mondanità? Gli italiani (ma non fanno eccezione i cesenati) sono, da sempre, appassionati di bar: luoghi di socializzazione e aggregazione, dove sorseggiare un buon caffè, leggere il giornale, guardare una partita di calcio o giocare a carte. Quasi scontato ai giorni d’oggi, la storia dei bar in Italia inizia nel 1900, quando scompare la scritta ‘caffè’ a favore di quella di ‘bar’. Ma i bar sopravvivono alla crisi? Sorprenderà forse sapere che, nonostante la passione degli italiani per il caffè, dal 2012 ad oggi il numero dei bar è diminuito in Italia di circa 15mila unità, e ogni anno almeno 10mila sono le imprese che cessano l’attività. Il risultato, raccolto da Fipe Confcommercio, è che il tasso di sopravvivenza a cinque anni dei bar non raggiunge il 50%, ossia su 100 imprese che avviano l’attività ne sopravvivono meno di 50 a distanza di 5 anni. Guardando i dati cesenati i numeri scendono, ma sono comunque allarmanti. Tra il 2012 e il 2021 il numero delle imprese che svolgono attività di bar è sceso del 20%. Qui...