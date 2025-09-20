Sergio Rossi, le scarpe di lusso verso la vendita: c’è già un nome in pole

Cesena, 21 settembre 2025 – Le voci si rincorrono dalla primavera scorsa e hanno trovato, ora, una parziale conferma: la maison sammaurese Sergio Rossi, da tempo in crisi, è ormai a un passo dalla cessione.

Le trattative con l’acquirente sarebbero già in fase avanzata. L’azienda non ha confermato né smentito, tuttavia, che il possibile acquirente sia davvero Massimo Bonini, cofondatore – assieme alla moglie Sabrina Scarpellini – di una società di distribuzione di noti brand del lusso (tra cui Missoni), con showroom a Milano, Hong Kong e New York. Massimo Bonini resta il nome più accreditato dalla stampa di settore, che già a gennaio aveva riferito dell’interesse, manifestato dall’imprenditore milanese, a un rafforzamento della filiera produttiva. Alla fine del 2023, Bonini aveva acquistato una quota di minoranza del calzaturificio marchigiano Giorgio Fabiani e, successivamente, ne ha rilevato il controllo. La nuova operazione con Sergio Rossi confermerebbe, quindi, la strategia di consolidamento nella produzione della calzatura, sia femminile che maschile.

Acquisito nel 2021 dal gruppo cinese Fosun Fashion group (poi ribattezzato Lanvin group), il marchio sammaurese – uno dei ‘big five’ storici del distretto - aveva tentato un timido rilancio con la nomina, poco più di un anno fa, del nuovo direttore creativo Paul Andrew. Lo scorso maggio, però, un’altra tegola: il gruppo proprietario Lanvin ha archiviato l’esercizio 2024 con un calo degli utili pari a -37%. La debole performance del gruppo (che detiene, fra l’altro, il marchio austriaco Wolford e quello americano di maglieria St. John Knits) sarebbe stata ulteriormente peggiorata, secondo gli esperti, proprio dal crollo della maison Sergio Rossi, che ha registrato ricavi a -30% e un margine di profitto lordo diminuito dal 51% al 43%.

Sebbene il presidente Zhen Huang avesse più volte dichiarato di voler investire sulla crescita futura del gruppo, con il rafforzamento dei brand di proprietà, era già abbastanza chiara l’intenzione di alleggerirsi di qualche asset per rimpinguare la propria liquidità. Lanvin ha registrato un calo dei ricavi del 22% nel primo semestre 2025, chiuso a 133,4 milioni di euro. I ricavi di Sergio Rossi sono stati di 15,3 milioni di euro, con una riduzione di circa il 25% sull’analogo periodo del 2024 (nel 2023 viaggiava sui 33 milioni).

La parabola discendente del calzaturificio (il cui fondatore, Sergio Rossi, è mancato nel 2020 a causa del Covid) era cominciata ben prima che intervenisse la congiuntura negativa responsabile, da circa due anni, della flessione del luxury fashion in tutto il mondo. Con l’acquisizione da parte del gruppo cinese, sembrava che la griffe intendesse rivolgersi soprattutto ai mercati asiatici, i quali, tuttavia, hanno ugualmente risentito dell’incertezza dovuta alle tensioni internazionali.

Ora, la nuova sfida: la maison, che conta circa 180 dipendenti, è attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria, con scadenza al 31 dicembre prossimo. Secondo quanto comunicato dai rappresentanti delle tre sigle sindacali, che hanno avviato un dialogo con l’azienda, la procedura di licenziamento collettivo – aperta il 16 settembre – si baserà sull’unico criterio della volontarietà (saranno dunque i lavoratori a scegliere se uscire o meno) e sarà incentivata. Non è ancora noto, naturalmente, quanti aderiranno all’offerta e quanti la rifiuteranno.