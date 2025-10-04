La riviera non va in letargo, spiagge aperte fino a novembre

Cesenatico, 4 ottobre 2025 – Al mare anche in autunno. Sono molti i balneari che hanno deciso di tenere aperta l’attività anche nel mese di ottobre o sino al primo fine settimana di novembre, che coincide con la sagra “Il Pesce fa Festa”. È un atto di fede, perché tutto in questo periodo dipende dal meteo. Se c’è il sole, infatti, si lavora bene con la caffetteria, gli aperitivi ed i pranzi di pesce, con molti lidi che registrano i tavoli esauriti e i clienti che si rilassano su sdraio e lettini. Ma se piove è un disastro, perché si hanno soltanto delle spese e dei disagi.

È dunque una scommessa, anche perché i balneari, per rimanere aperti, devono organizzarsi per tempo con i dipendenti ed i fornitori. Il Maré della famiglia Zaccheroni rimane aperto tutto l’anno, ad eccezione di un periodo di ferie a novembre, puntando sui servizi bar e ristorante. Al Bagno Veneto la famiglia Barberini ha deciso di rimanere aperta sino a domenica 2 novembre, nei fine settimana con il servizio di ristorazione, dando gratuitamente i lettini, quindi si paga soltanto ciò che si consuma; lo stabilimento balneare intende allestire anche l’apertura a capodanno.

A Valverde il Bagno 2000 rimane aperto tutto l’anno con il bar, gestito direttamente dai proprietari, mamma Marisa ed il figlio Jean Paul. Il Bagno Bologna a Villamarina sarà aperto sino all’8 novembre, come ci conferma la titolare Claudia Piretti: “Siamo nella piazza centrale della frazione e non ritenevo giusto abbassare la saracinesca, perchè anche se rimanere aperti in autunno è a tutti gli effetti una scommessa, io ritengo che sia doveroso tenere le attività aperte il più possibili per rispetto anche dei turisti fuori stagione”. Il Bagno Camping Cesenatico prospiciente il Cesenatico Camping Village è aperto sino al 19 ottobre, mentre la grande piscina riscaldata sarà aperta sino al 2 novembre. Il Bagno Venezia rimarrà aperto sino al 2 novembre con il servizio bar e ristorante, così come il Bagno Romana a Ponente, mentre a Levante il Bagno Trieste ed il Bagno Prahia Brasil rimarranno aperto nei fine settimana, sempre sino al 2 novembre. Il Bagno Andrea a Valverde è aperto nei fine settimana per tutto il mese di ottobre. Il Bagno Pineta è aperto tutti i giorni sino al 19 ottobre con tutti i servizi, anche il Bagno Tropical è aperto sino al 19 ottobre, mentre il Bagno Italia a Levante rimarrà aperto sino al 12 ottobre. A Zadina il Bagno Vega è aperto nei fine settimana sino al 19 ottobre. La Spiaggia del Grand Hotel Da Vinci, è aperta nei fine settimana sino al 2 novembre.

Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari, l’associazione alla quale sono iscritti tutti i 128 lidi distribuiti sui sette chilometri della spiaggia di Cesenatico, sottolinea l’importanza delle aperture autunnali: “Quest’anno ci sono più soci che hanno deciso di allungare la stagione, tuttavia la cosa funziona proprio perché sono aperti una parte degli stabilimenti, perché non ci sarebbe lavoro sufficiente per tutti. Rimane dunque aperta e accesa la spiaggia, che è ciò che vogliono vacanzieri e clienti. Come categoria diamo un segnale concreto e offriamo un servizio importante”. In sostanza la stagione balneare a Cesenatico termina con il primo fine settimana di novembre, quando ci sarà “Il Pesce fa Festa”, ma ci sono alcuni balneari che hanno deciso di rimanere aperti tutto l’anno con il servizio bar e ristorazione, da godere frontemare.