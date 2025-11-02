La storica Stamperia Pascucci: “Rappresentiamo la Romagna con tele e ruggine da 200 anni”

Cesena, 2 novembre 2025 – Stampo in legno di pero, mazzuolo che cala sonoro sulla tela e quell’odore particolare in cui domina l’aceto. E intorno un palpitare di tessuti su cui fioriscono tralci, pigne, nappi, boccali, volute dal tratto rinascimentale, disegni dal segno sottile e i colori accesi, fiori e animali, qualche girasole, farfalle, un’ape. E’ una gioia per gli occhi l’interno della storica Stamperia Pascucci di Gambettola. Un ambiente a più stanze pieno di suggestioni, custode di una tradizione ineguagliabile (solo 20 nel mondo le attività in cui ben sette generazioni si sono passate la mano senza soluzione di continuità) dove la Romagna si specchia e si inorgoglisce.

La storica bottega compie 200 anni e si prepara alla festa di compleanno con un anno intero di iniziative. Al timone con vari ruoli ci sono i fratelli Riccardo e Giuseppe, coadiuvati dai rispettivi figli, Matteo e Veronica.

Riccardo, come avete identificato la nascita della vostra attività a cui di certo non basta la memoria di famiglia?

“Ci siamo rifatti ad un documento datato 24 dicembre 1825 che testimonia il trasporto, da Savignano sul Rubicone a Gambettola, di un mangano, necessario per stirare le tele a freddo, pesantissimo ed azionato a ruota. Non è quello che abbiamo ancora oggi in bottega, ma di certo è appartenuto al tintore Giuseppe Filippo Pascucci, nato presumibilmente nel 1803, che si trasferì a Gambettola dove la canapa da tessere, tingere e decorare era più facilmente reperibile”.

Un'immagine storica: una donna imprime la stampa sulla tela

Si dice che la tradizione romagnola della stampa a mano, ruggine e aceto agli esordi, fosse un modo per imitare i tessuti ricchi di ricami a cui i contadini non potevano accedere.

“Sappiamo per certo che le tele di canapa così abbellite venivano utilizzate per coprire le groppe dei buoi. Sotto a quelle gualdrappe, vessillo di qualità e cura, le bestie venivano difese anche dal freddo e dal caldo”.

Cosa è cambiato da allora?

“Nulla per quanto riguarda la tecnica. Si intaglia lo stampo secondo il disegno da imprimere, lo si bagna nel colore, si colloca sulla tela e si batte col mazzuolo. Una novità è stata introdotta grazie alla collaborazione con Tonino Guerra che aveva voluto che la stampa fosse poi rifinita a mano col pennello, creando in tal modo delle opere d’arte uniche”.

Nella vostra storia più recente avete ricevuto l’interesse di personaggi noti.

“Lucio Dalla ci ordinò tovaglie, tende, cuscini. E’ venuto spesso Roberto Benigni, e Dario Fo è rimasto affascinato dalla carta macchiata di colore su cui effettuava i suoi schizzi. Tinin Mantegazza, Gianfranco Zavalloni e Tonino Guerra ci hanno dato i loro disegni. Abbiamo anche collaborato con Fendi e ci dicono che la regina Camilla d’Inghilterra ha apprezzato una tovaglietta stampata appositamente per lei”.

Un'immagine storica: le tende al mare

Quale sarà il tratto maggiormente incisivo delle celebrazione per il bicentenario?

“Credo che si possa identificare nella partecipazione di tutte le realtà associative che operano nel nostro territorio ed oltre. Ognuna di loro organizza un evento che avrà come riferimento l’attività della nostra bottega. Poi ci saranno incontri, laboratori, presentazioni di libri sulla storia della bottega, visite guidate, spettacoli, nuovi lavori editoriali dedicato all’identità romagnola, veglie, sorprese culturali e tante mostre sia a Gambettola che in tutta l’Emilia-Romagna”.

Come si comincia?

“Con una mostra, a dicembre, diffusa a cielo aperto, un unicum nel panorama italiano, in cui le porte d’ingresso delle case del centro storico di Gambettola, circa una quindicina, saranno addobbate con tende stampate a mano a tema natalizio. Un colpo d’occhio che vorremmo di grande bellezza cromatica e poetica. Gli eventi culmineranno il 1° agosto 2026 con una grande festa per tutto il paese”.

Quali progetti dai 200 anni in poi?

“Continueremo a custodire questi saperi e questa tradizione attraverso i nostri figli con novità che oggi non immaginiamo. I nostri avi facevano le coperte per i buoi, poi si sono specializzati in tende da spiaggia, poi tovaglie e tende, oggi facciamo grembiuli, arazzi, pannelli artistici ed anche sciarpine e orecchini. Ogni epoca avrà le sue particolarità pur conservando lo stesso sistema di stampa”.

Di cosa ha bisogno la vostra bottega per continuare nel tempo?

“Dell’interesse e degli stimoli di tanti. Rappresentiamo la Romagna e ci piacerebbe che le nostre produzioni fossero adottate dagli enti e dalle associazioni come omaggi nelle occasioni in cui si fanno regali. Non commissioni tanto consistenti, vista la dimensione della bottega che impiega non più di una dozzina di persone, ma quelle necessarie per andare avanti come ora”.