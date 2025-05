Technogym, Alessandri scommette sull’acqua: patto del benessere con Filette

Cesena, 30 maggio 2025 – Da qualche anno, ormai, il mercato delle acque minerali si è ammantato di un appeal inedito: non parliamo, ovviamente, dell’acqua in bottiglia che noi, comuni mortali, mettiamo nel carrello della spesa, ma delle acque minerali d’alta gamma, disponibili esclusivamente nei menu dei ristoranti stellati o negli hotel e resort di lusso.

Appartiene a questa categoria Acqua Filette, marchio storico italiano su cui ha appena investito Wellness Holding, la società della famiglia Alessandri guidata da Nerio, patron di Technogym.

La notizia dell’operazione, trapelata sulla stampa nei giorni scorsi, è stata poi confermata dallo stesso Alessandri sui propri canali social.

Sebbene la quota rilevata non sia stata resa nota, la stampa di settore parla di un’acquisizione pari al 49% del capitale di Acqua Filette. La partnership tra il colosso cesenate del wellness e la storica realtà frusinate, fondata nel 1894 e tuttora gestita dalla famiglia Ricci, sarebbe non solo di natura azionaria, bensì industriale.

La strategia di consolidamento sarebbe basata su tre assi: valorizzazione della sorgente di Guarcino (nel cuore dell’Appennino laziale), internazionalizzazione, posizionamento nei segmenti di alta gamma e in location esclusive nel mondo, anche grazie al network costruito da Wellness holding nel settore della longevità sana.

Già nel 2022, infatti, Nerio Alessandri aveva investito, attraverso la holding di famiglia, nel gruppo The longevity suite, famosa rete europea di cliniche anti-age di lusso. “L’acqua è un elemento fondamentale per la vita e, di conseguenza, una vera e propria fonte di salute, il nuovo lusso - ha infatti commentato il fondatore di Technogym –. Filette, un marchio che coniuga etica sostenibile, qualità e posizionamento premium sposa perfettamente il nostro progetto di lungo termine, finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la prevenzione, per una sana longevità. Crediamo nell’esperienza della famiglia Ricci e nel management di Filette, coi quali uniremo le forze per sviluppare il brand in tutto il mondo”.

Acqua Filette ha chiuso il 2023 (ultimo bilancio disponibile) con ricavi per 9,2 milioni di euro - in aumento rispetto ai 6 milioni dell’anno precedente - e un margine operativo lordo del 9,75%.

Secondo un recente studio di Global market insight, il mondo delle acque minerali d’alta gamma ha mosso, nell’anno appena concluso, un giro d’affari complessivo di oltre 38 miliardi di dollari e avrà una crescita annua di quasi sette punti percentuali da qui al 2034.

Da semplice ‘bevanda’, l’acqua è diventata uno dei requisiti in grado di alzare lo standard di offerta nei canali della ristorazione e dell’ospitalità di lusso, perché legata alla crescente attenzione degli individui nei confronti della prevenzione, dell’idratazione consapevole e, più in generale, della cura di sé.