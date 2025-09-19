Terremoto alla Fiera di Cesena: il Comune chiude l’era Piraccini

Bufera su Cesena Fiera, l’ente che organizza il salone internazionale dell’ortofrutta Macfrut, in programma a Rimini dal 21 al 23 aprile 2026. Mentre a Catania veniva presentata la prossima edizione della rassegna di riferimento della filiera ortofrutticola, a Cesena è esploso il caso della successione al presidente della Fiera Renzo Piraccini, in carica dal 2014, al quarto mandato.

Dal Comune di Cesena, azionista di riferimento della Fiera, era già emerso l’orientamento di concludere il mandato di Piraccini, in scadenza a maggio 2026. Per una valutazione di forma (il superamento del limite di mandati), anche se non di merito, visto il riconoscimento degli indubbi successi di Piraccini nella crescita di Macfrut e degli utili di Cesena Fiera.

Piraccini dal canto suo aveva preso atto dello scenario, chiedendo però una proroga limitata per accompagnare l’individuazione del nuovo presidente in una figura fortemente esperta nella filiera ortofrutticola. L’ipotesi è stata però esclusa dagli azionisti di riferimento, che intendono riservarsi la valutazione piena della nuova governance della Fiera.

Piraccini, ancora in Sicilia al lavoro per l’edizione 2026 di Macfrut, non commenta la situazione. Bocche cucite anche in Comune a Cesena. Così si profila il rischio delle dimissioni anticipate del presidente. Intanto ha lasciato l’incarico anche la vicepresidente Catia Guerrini.

Quattro mandati

Renzo Piraccini è presidente e amministratore delegato di Cesena Fiera dalla fine del 2014, succedendo a Domenico Scarpellini. Sotto la sua guida il salone dell’ortofrutta Macfrut è stato trasferito a Rimini, poiché gli spazi di Cesena erano insufficienti.

Il successo di Macfrut

Macfrut a Rimini è cresciuto impetuosamente. Il valore della produzione è passato da 2,6 a 11,3 milioni; l’utile netto da 1,500 euro a 550.000 euro. Il patrimonio netto da 2,3 milioni a circa 7 milioni. Nelle strutture di Pievesestina sono stati investiti 5.727.000 euro.

L’esplosione del caso

L’edizione 2026 di Macfrut, in ulteriore crescita, è stata presentata giovedì scorso da Catania, la Sicilia è la regione partner del salone. In concomitanza a Cesena è esplosa la questione della scadenza del mandato di Piraccini.