La top manager cesenate del lusso: Francesca Bellettini a capo del brand ‘Gucci’

Cesena
EconomiaLa top manager cesenate del lusso: Francesca Bellettini a capo del brand ‘Gucci’
17 set 2025
REDAZIONE CESENA
La top manager cesenate a capo del prestigioso marchio di alta moda: “Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida nella maison più iconica”

Cesena, 17 settembre 2025 – La top manager cesenate Francesca Bellettini, già insignita del Premio Malatesta Novello per la sua carriera ai vertici dell’industria della moda, è stata nominata presidente e amministratrice delegata di Gucci, riportando direttamente a Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Kering, proprietario del brand. “In questo momento cruciale, intendo costruire un’organizzazione più snella e chiara, con i migliori talenti alla guida delle nostre maison - spiega de Meo -. A Gucci, in qualità di brand di punta del nostro Gruppo, deve essere riservata la massima attenzione, e Francesca, una delle professioniste più esperte e rispettate del settore, porterà la leadership e l’eccellenza nell’esecuzione necessarie per riportare il marchio al livello che merita”. Francesca Bellettini (in passato a.d. di Ives Saint Laurent e dal 2023 deputy ceo di Kering) ha commentato: “Sono veramente onorata di assumere la diretta responsabilità di Gucci, una delle maison di lusso più iconiche al mondo. Sono entusiasta di lavorare sotto la guida di Luca de Meo, la cui visione innovativa e dirompente ci ispira a superare ogni confine. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida insieme a tutto il team di Gucci e al fianco di Demna, del quale ho sempre ammirato la creatività”. Jean-Marc Duplaix continuerà a ricoprire il ruolo di chief operating officer di Kering, supportando Luca de Meo nello sviluppo del Gruppo e nella gestione della sua organizzazione. Come conseguenza di questo cambiamento, le funzioni di deputy ceo di Kering saranno eliminate.

