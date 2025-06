Tre amici e il sogno comune: dai banchi di scuola all’acquisto della Paresa

Cesena, 3 giugno 2025 – “Una storia che unisce l’amicizia con la professionalità”. Tre romagnoli, tre vite diverse, un sogno comune. Un legame nato sui banchi di scuola: tra professori rigidi, pregiudizi, qualche crepa ma anche tante soddisfazioni. I dirigenti Raffaele Cedioli (direttore generale), Enrico Sozzi (direttore commerciale) e Dante Ravaioli (direttore finanziario) hanno acquisito il 100% del capitale dell’azienda Paresa, da Alberto Palladino e dai figli Marco e Lorenza.

Studenti talentuosi, ‘in gamba’, con storie diverse e una peculiarità comune: la determinazione. Tutti classe 1966. L’azienda leader in Italia, e nota realtà industriale di Cesena, è specializzata in impianti per lo stoccaggio di idrocarburi e serbatoi a pressione. Una nicchia nel mondo dell’oil&gas. La Paresa fu fondata nel 1978 da Palladino, Reali e Sabbatini. Il ritratto dei tre amici romagnoli (Cedioli e Sozzi cesenati, e Ravaioli di Ravenna) si delinea un po’ alla volta.

“Ci piace stare un po’ nascosti e non apparire troppo – spiegano i tre amici – questa è una delle caratteristiche che ci ha trasmesso la famiglia Palladino, che non voleva apparire”. Ma poi qualche barriera cade. Il primo a ripercorre l’amicizia di vecchia data è Enrico Sozzi. “Io e Raffaele ci siamo conosciuti sui banchi della prima liceo scientifico, a 14 anni. L’intesa è nata subito. All’università di ingegneria a Bologna abbiamo incontrato Dante. Siamo cresciuti in Paresa, fino a rivestire ruoli importanti, e quando abbiamo capito che la famiglia voleva vendere ci siamo detti: ‘perché non fare questo passo ed evitare che l’azienda finisca nelle mani di grandi imprese italiane o estere? Grazie al supporto di un pool di banche ce l’abbiamo fatta. Dopo aver firmato il contratto la testa mi ‘si è svuotata’. La sera ho dormito il sonno dei ‘giusti’, senza preoccupazioni, e con il sorriso”. Paresa conta oggi circa 450 dipendenti, e opera anche all’estero. Nel 2024 ha registrato un valore della produzione di circa 85 milioni di euro. Le stime per il 2025 indicano una crescita ulteriore, con una previsione di valore della produzione intorno ai 100 milioni di euro.

“Ci conosciamo da 30 anni e andiamo d’accordo perché siamo diversi: tre ‘gemelli diversi’ – scherza Dante Ravaioli -. Abbiamo i nostri limiti e i nostri difetti, ma ci rispettiamo. Sappiamo fin dove possiamo spingerci. Troviamo sempre la ‘quadra’, vogliamo il bene dell’azienda e sappiamo che dalle nostre decisioni dipende la vita di tanti dipendenti che devono pagare un mutuo, le rette delle scuole dei figli, le bollette. L‘amicizia è un bel collante. A Bologna, all’università, condividevamo lo stesso appartamento. A quei tempi non si usciva, si studiava soltanto. La percentuale dei laureati in ingegneria era uno su dieci. Vengo da una famiglia non benestante, e il sacrificio dei miei genitori mi ha portato ad essere molto determinato negli studi. Un anno fa è nata l’idea di acquistare Paresa, e ora il sogno si è concretizzato”.

I tre soci sono spesso in viaggio per lavoro. “Si va in posti ‘sfidanti’, paesi difficili – raccontano – dall’Iraq alla Nigeria. Che realtà incontriamo? Le più variegate e c’è la flessibilità di lavorare insieme a culture e popoli diversi”. Raffaele Cedioli, ingegnere nucleare (i due soci sono ingegneri civili), è stato il primo a entrare in azienda, appena concluso il militare, oltre 30 anni fa. “Abbiamo sempre vissuto questa azienda come una grande famiglia. Alberto Palladino, 88 anni, è un imprenditore all’antica, nel senso nobile del termine. Anche lui ingegnere, aveva ben chiaro il fatto che dietro ogni dipendente ci fosse una famiglia. Un valore che ci ha trasmesso. Sogni? No non ne avevamo, siamo capitati lì per caso, per combinazione. Ho visto evolvere l’azienda e i dipendenti sono cresciuti con noi. Noi non abbiamo il cognome Palladino, ma per certi versi, siamo come ‘figli’ suoi”.