Incidente davanti all'autoporto di Cesena: tre feriti, uno è grave

Cesena, 17 ottobre 2024 – Tre mezzi coinvolti e tre persone ferite, una delle quali è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini col codice di massima gravità. E’ il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina in via del Commercio, all’altezza dell’autoporto. A causare lo scontro sarebbe stata una mancata precedenza da parte di un’auto, che ha urtato un’altra vettura, col coinvolgimento pure di un autoarticolato. Nello specifico, a bordo di una Ford Focus viaggiava un uomo del 1989 insieme a un’altra persona, di origine di straniera la cui identificazione è in corso. L’altra auto è una Fiat Punto, il cui conducente, che viaggiava solo, è del 1970. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto alle tre persone rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso. Agli altri due sono stati assegnati invece codici di media gravità. Il camionista, vicentino del 1981, non avrebbe invece riportato particolari lesioni, lamentando soltanto un dolore alla gamba e riservandosi poi di recarsi autonomamente in pronto soccorso. Oltre al personale medico sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale: per effettuare i rilievi del caso volti ad appurare con certezza la dinamica di quanto accaduto, è stato necessario chiudere la corsia in un senso di marcia in direzione Roma, in corrispondenza del tratto da via San Giuseppe a via della Cooperazione.