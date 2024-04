Lavori a Palazzo Roverella a Cesena: come cambia la viabilità

Cesena, 9 aprile 2024 – Una gigantesca gru che domina una larga fetta del centro storico non può passare inosservata. In queste ore è in fase di montaggio la dotazione strumentale più importante del cantiere che avviluppa il complesso di palazzo Roverella, sottoposto a un intervento di restyling che entro la primavera del 2026 dovrà restituire alla città una struttura destinata a promuovere l’inclusione sociale.

L'intervento

Palazzo Roverella copre una superficie di 7.961 metri quadrati e il progetto è stato finanziato dal Pnrrr con 12 milioni di euro. Accoglierà al piano terra attività pubbliche, un ristorante e una caffetteria da 70 posti. Ai piani superiori troveranno invece sede 22 residenze sociali di varie metrature e un co-housing composto da diversi spazi comuni e 7 alloggi, tutti ristrutturati e isolati termicamente.

La nuova viabilità

Intanto, in vista delle successive fasi di lavoro, la viabilità della zona subirà delle modifiche che resteranno in vigore fino alla conclusione dell’intervento di riqualificazione. Le vie interessate sono Mura di Sant’Agostino, Scevola Riceputi, Milani, e Manfredi. Sul lato di via Felice Cavallotti (all’altezza della portaccia di Sant’Agostino) si potrà accedere dalle vie Quattordici e del Camerone: in questo modo i cittadini e tutti i fruitore del centro storico potranno raggiungere le vie Pescheria e Fattiboni e dunque lo Sportello Facile del Comune (in piazzetta dei cesenate del 1377) e le altre attività presenti in piazza del Popolo e piazzetta Amendola.

Entra dunque in vigore l’inversione del senso di marcia che consentirà di accedere da via del Camerone per raggiungere poi attraverso via Scevola Riceputi l’area di piazza Aguselli e di via Milani. Immettendosi in via del Camerone da via Felice Cavallotti, sarà anche possibile svoltare a destra, lungo via Mura Sant’Agostino, con uscita in via Manfredi.

In alcuni giorni, per l’intera durata del cantiere, i mezzi di lavoro sosteranno nel primo tratto (lato via Milani) di via Manfredi che, in questi casi, sarà chiusa temporaneamente al transito di tutti gli altri veicoli. Tuttavia, anche in questo caso sarà sempre possibile uscire dall’area del centro storico proseguendo da via Milani su via Isei e proseguendo su via Cesare Montanari.

In via Manfredi sono stati istituiti alcuni posti auto, compatibilmente con le dimensioni e gli spazi presenti: nello specifico, uno per persone titolari di contrassegno invalidi, uno carico scarico e uno per residenti e similari autorizzati come indicato dalla relativa segnaletica verticale; sempre in via Manfredi sono stati istituiti un percorso pedonale, da via Isei a via Mura Porta Santa Maria sul lato est, e un attraversamento pedonale da via Mura Porta Santa Maria, all’intersezione con via Manfredi.

Le linee dei bus

In relazione al trasporto pubblico locale, la linea CE05 percorrerà in entrambi i sensi di marcia la via Padre Vicinio da Sarsina, senza svoltare in centro. Saranno sospese le fermate Piazza Aguselli-Osservanza, ed è stata aggiunta la fermata extraurbana in via Padre Vicinio da Sarsina.