Maturità 2023 zone alluvionate: com’è andato l’esame solo orale a Cesena

Cesena, 26 giugno 2023 – Tra bottiglie di spumante da stappare, calici di vino da alzare, sigari da accendere, pasticcini da offrire e foto ricordo da non lesinare ogni volta che si apre la porta della scuola, è una festa. Gli studenti cesenati sembrano aver digerito bene il cambio in corsa delle regole dell’esame di maturità, arrivato a un mese dalla fine delle lezioni, sulla scia delle conseguenze dell’alluvione che ha colpito la Romagna.

Brindisi e pasticcini al termine dell'esame di Maturità solo orale a Cesena (Ravaglia)

Niente prove scritte e solo colloquio orale: circa un’ora di tempo per riassumere il percorso di cinque anni trascorsi dietro ai banchi. Per poi pensare al futuro senza rimpianti. Perché alla soglia dei 20 anni la partita si deve giocare sul campo di quello che sarà, non di quello che avrebbe potuto essere. Con questo spirito i maturandi hanno affrontato in una soluzione unica il primo grande esame scolastico della loro vita, entrando uno dopo l’altro al cospetto delle varie commissioni esaminatrici, che hanno iniziato i colloqui partendo da quelli che avrebbero dovuto essere gli argomenti delle prove scritte, per poi spaziare al resto.

Il cambiamento delle carte in tavola è arrivato al momento della distribuzione dell’ultima mano, è vero, ma tanti hanno dimostrato al meglio di possedere una delle doti più importanti in vista della vita ‘da grandi’, lo spirito di adattamento agli imprevisti.

E allora, mentre si stappano le bottiglie e si alzano i calici, dopo anni segnati da una pandemia e un’alluvione, è giusto tornare a sorridere. E a godersi la vita.