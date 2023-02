Cesena, don Mauro Maccarinelli è il nuovo abate della basilica della Madonna del Monte

Spiritualità, arte e folclore per i pellegrini all’abbazia

Cesena, 10 febbraio 2023 – La basilica della Madonna del Monte di Cesena è uno dei luoghi simbolo della fede mariana cesenate e non solo. Lo dicono gli oltre 700 ex voto che nel corso dei secoli hanno raccontato di grazie ricevute e di eventi impossibili da spiegare solo con la scienza e l’uso della ragione. Soprattutto però lo dicono gli sguardi che tante – tantissime – volte dalla città si dirigono verso l’alto, verso il santuario che domina le prime colline cesenati: “Signora, metti una buona parola per me”. Solo questo, e spesso molte cose sembrano più semplici.

La prostrazione dell'abate Mauro Maccarinelli (Foto Ravaglia)

Da oggi la basilica della Madonna del Monte è tornata ad avere un abate, don Mauro Maccarinelli, che è stato benedetto dal vescovo Douglas Regattieri nel corso di una suggestiva celebrazione che ha visto all’altare anche il vescovo di Lodi Maurizio Malvestiti, il vescovo emerito di Makeni (in Sierra Leone) Giorgio Biguzzi e gli abati di diverse comunità benedettine.

Maccarinelli faceva già parte della comunità monastica cesenate, che guidava dal 2020, ma col ruolo di priore. La figura dell’abate originariamente era prevista soltanto nell’ambito di comunità che contassero almeno 12 monaci; col tempo però la soglia si è abbassata e contestualmente a Cesena il numero di religiosi che hanno scelto la vita monastica secondo le regole di San Benedetto e in devozione alla Madonna sono aumentati. Così è arrivato il via libera, suffragato dalla votazione dei monaci, che lo scorso dicembre avevano appunto confermato la loro fiducia verso l’allora priore Mauro Maccarinelli. Questa mattina è stato celebrato il momento ufficiale, quello della benedizione.

Alla celebrazione hanno assistito il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, parte della giunta, i rappresentanti delle istituzioni e tanti fedeli, che hanno voluto partecipare a un evento decisamente inconsueto per la città, che ha permesso di assistere a un aspetto inedito, ma di grande suggestione, della vita monastica, a partire ovviamente dal momento cardine della funzione religiosa, quello in cui Maccarinelli, dopo aver risposto ‘all’interrogazione’ del vescovo, si è prostrato davanti all’altare e sotto all’immagine della Madonna. Al termine delle litanie, gli sono state consegnate la Regola benedettina, l’anello, la mitra e il pastorale. Così la basilica della Madonna del Monte ha ufficialmente accolto il suo nuovo abate.

Certamente un evento cardine nella vita religiosa della città e certamente un riconoscimento importante per il monastero. Anche se, ci perdonerà l’abate, quando dalla città, gli occhi correranno verso la basilica sul colle, continueranno a cercare, molto prima di ogni altra cosa, il dolce sorriso della Signora sopra l’altare.