L’arrivo del nuovo vescovo a Cesena: l’abbraccio della città a monsignor Antonio Caiazzo

Cesena, 16 marzo 2025 – Una bicicletta e una croce di legno. Un oggetto laico e un simbolo cristiano sono le immagini con le quali oggi pomeriggio monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo è arrivato in città, a Cesena, diventando nei fatti il nuovo vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina.

L’accoglienza

Ad accoglierlo in piazza del Popolo è stato prima di tutto il sindaco Enzo Lattuca che dopo aver recitato una poesia di Mariangela Gualtieri, gli ha donato una bici arrivata dalle Officine Popolari, la realtà cittadina nata dalle 'Cucine Popolari' che ripara e mette a disposizione biciclette a chi una bicicletta non può permettersela. A partire dai senza fissa dimora. Monsignor Caiazzo, ringraziando e salutando i presenti, ha assicurato dialogo e confronto con tutte le parti della comunità, salutando anche calorosamente una nutrita rappresentanza di fedeli giunti per salutarlo dalla diocesi di Matera, che aveva amministrato fino a ieri. Il nuovo vescovo ha poi aperto un lungo corteo che a piedi ha raggiunto il duomo, dove ad aspettarlo c'erano altre centinaia di persone, le prime delle quali si erano messe in fila davanti alla porta della cattedrale già ore prima dell'inizio della funzione.

L’omaggio alle vittime di Cutro e la croce simbolo

Proprio lì, all'ingresso della chiesa, si è svolto un gesto simbolico: monsignor Caiazzo ha baciato una croce di legno, in un gesto il cui significato è stato spiegato da lui stesso nel corso della funzione: "E' un simbolo del naufragio di Cutro, che costò la vita ad almeno 94 migranti. Le onde distrussero la barca ad appena cento metri dalla nostra costa. Andai sulla spiaggia, raccolsi due assi di legno di quella barca arrivate fino a riva e le inchiodai formando una croce. Quella che ho portato con me, fin qui in Romagna".

Passaggio di consegne

Sull'altare, dopo la lettura della bolla papale, è arrivato invece il simbolico scambio del pastorale, consegnatogli dal suo predecessore Douglas Regattieri e col quale si è aperta la prima funzione cesenate presieduta dal nuovo vescovo.