Elezioni comunali Sarsina 2023, Cangini verso la rielezione

Sarsina, 14 maggio 2023 – Il sindaco uscente di Sarsina, Enrico Cangini, ha già incassato la rielezione prima ancora della chiusura dei seggi. Già alle 19 di oggi infatti i votanti hanno raggiunto il 48%, superando così il quorum del 40% necessario per la validità delle elezioni comunali con un’unica lista in campo. Cangini guida una lista civica appoggiata dal centrodestra, l’unica presente sulla scheda in quanto il Pd e il centrosinistra hanno deciso di non candidarsi. Una mossa che ha determinato uno scenario elettorale decisamente anomalo, quasi un referendum sulla riconferma del sindaco uscente. L’alternativa, in caso di non raggiungimento della soglia dei votanti, sarebbe il commissariamento per un anno in attesa di indire nuove elezioni.

Per la validazione ufficiale del secondo mandato di Cangini si dovrà ovviamente attendere lo spoglio di domani pomeriggio. Superato il 40% dei votanti con un’unica lista in campo, c’è ancora la possibilità del tutto teorica – sbandierata scaramanticamente da Cangini, chiuso ad ogni dichiarazione ufficiale – che i voti non validi (bianche e nulle) superino i voti di lista. I seggi in ogni caso restano aperti anche oggi dalle 7 alle 15.

Festeggiano già la deputata Alice Buonguerrieri, Luca Bartolini e Cesare Polidori di Fratelli d’Italia: "E’ una vittoria della buona politica, della parte più bella della politica: quella che sa essere vicina alle esigenze dei cittadini e fornire risposte ai bisogni della popolazione. Enrico Cangini e la lista Sarsina Nostra hanno ricevuto un grande consenso e un attestato di apprezzamento da parte dei sarsinati che certifica l’ottimo lavoro fatto dall’Amministrazione comunale. Quindi complimenti al sindaco, riconfermato, e alla sua squadra".

